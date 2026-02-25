¡ÚÂ®Êó¡Û¹áÀîÍÑ¿å¤ÎÂè2¼¡¼è¿åÀ©¸Â¡¡¹ß±«¤Ç°ì»þÅª²ò½ü¡¡
ÁáÌÀ±º¥À¥à¡¡¹âÃÎ¡¦ÅÚº´Ä®
¡¡24Æü¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß±«¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ¤ä»Í¹ñ4¸©¤Ç¤Ä¤¯¤ëµÈÌîÀî¿å·Ï¿åÍøÍÑÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤Ï25Æü¸áÁ°9»þ¡¢¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¶¡µëÎÌ¤ò30¡ó¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÂè2¼¡¼è¿åÀ©¸Â¤ò°ì»þÅª¤Ë²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Í¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¤«¤éÃÓÅÄ¥À¥à¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë¾åÎ®°è¤Ç¹ß±«¤¬¤¢¤ê¡¢25Æü¸áÁ°9»þ»þÅÀ¤Ç63.9mm¤Î¹ß¿åÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÓÅÄ¥À¥à¤Ø¤ÎÎ®ÆþÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÁáÌÀ±º¥À¥à¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë¤«¤é¤ÎÊäµë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¶¡µëÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢±«¤¬¤ä¤ó¤ÇÎ®ÆþÎÌ¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢Âè2¼¡¼è¿åÀ©¸Â¤òºÆ³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡25Æü¸áÁ°0»þ¤ÎÁáÌÀ±º¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï38.5¡ó¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¡Ê79.1¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¶¡µëÎÌ¤ò30¡ó¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÂè2¼¡¼è¿åÀ©¸Â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£