·î³Û2,980±ß¤ÇËÜ³Ê¥Þ¥·¥ó¤ò24»þ´Ö»È¤¨¤ë¡ªECOFIT24¡Ö¿·Å¹ÊÞ¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

2026Ç¯3·î2Æü10»þ¡¢°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»ÔºîÅÄ¤Ë24»þ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖECOFIT24 Ä¹µ×¼êÅ¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
·î³Û2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ3,278±ß¡Ë¤Ç»È¤¨¤ëÎÁ¶âÀßÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥·¥ó40Âæ°Ê¾å¤ò¤½¤í¤¨¤¿¹½À®¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Î2·î27Æü¡Á3·î1Æü¤Ë¤ÏÌµÎÁ¸«³Ø²ñ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Æþ²ñÁ°¤Ë»ÜÀßÆ°Àþ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
ECOFIT24¡ÖÄ¹µ×¼êÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë10:00½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»ÔºîÅÄ1ÃúÌÜ810±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö±Ä¶È·î³ÛÎÁ¶â¡§2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ3,278±ß¡ËÃó¼Ö¾ì¡§9ÂæÃóÎØ¾ì¡§¤¢¤ê
ECOFIT24¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¤ÈÌµ¿Í±¿±Ä¤ò¼´¤ËÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë24»þ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¡¼¥¤¡¼¥·¡¼¤Ï¡¢¥¸¥à±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ²ñ°÷¥¢¥×¥ê¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ¹µ×¼êÅ¹¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤ÎÆ°Àþ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤ËÆþ¤ëÁ´¹ñ46Å¹ÊÞÌÜ¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤È24»þ´Ö±¿±Ä¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¥ê¥Ë¥â¡Ö¤Ï¤Ê¤ß¤º¤ÄÌ±Ø¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó3Ê¬¥¨¥ê¥¢¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡ÖÆ£¤¬µÖ±Ø¡×¥¨¥ê¥¢Î©ÃÏ¡§Ì¾¸Å²°¥¤¥ó¥¿¡¼¶á¤¯¡¿¥°¥ê¡¼¥ó¥í¡¼¥É»ê¶á
¼çÍ×Æ»Ï©¤Ë¶á¤¤¤¿¤á¡¢»Å»öÁ°¸å¤äÇã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤â´ó¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÛÃÖ¤Ç¤¹¡£
24»þ´Ö±Ä¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«·¿¤Ç¤âÌë·¿¤Ç¤âÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ¤¨¤Þ¤¹¡£
·ÀÌó´ü´Ö¤ÎÇû¤ê¤ä°ãÌó¶â¤¬¤Ê¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï¡¢¤Þ¤º»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤ÁØ¤ËÁêÀ¤Î¤è¤¤»ÅÁÈ¤ß¡£
Ä¹µ×¼ê»Ô¤Ç¤Ï½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ç·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤±¿Æ°µòÅÀ¤¬Áý¤¨¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥·¥ó40Âæ°Ê¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¹½À®
Æ³ÆþÂæ¿ô¡§40Âæ°Ê¾å¥À¥ó¥Ù¥ë¥ì¥ó¥¸¡§1kg¡Á50kgÀßÈ÷¶èÊ¬¡§Í»ÀÁÇ¡¿¥Õ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¥È¡¿¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥¯¡¿¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡Ê4¶èÊ¬¡Ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥é¥Ã¥¯¡¢¥¹¥ß¥¹¥Þ¥·¥ó¡¢Éô°ÌÊÌ¥Þ¥·¥ó¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤á¤ÎÍ»ÀÁÇ¤«¤é¹â½ÅÎÌ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢1Å¹ÊÞÆâ¤Ç´°·ë¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¡£
½é¿´¼Ô¤Ï´ðËÜÆ°ºî¤ò¸Ç¤á¤ä¤¹¤¯¡¢·Ð¸³¼Ô¤ÏÉô°ÌÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤ÀßÈ÷Ì©ÅÙ¡£
²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÂæ¿ô¤È¼ïÎà¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢Ä¹¤¯ÄÌ¤¦¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¸«³Ø²ñ¤ÈÀèÃå300Ì¾¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¸«³Ø²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¸«³Ø²ñ»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁÍ½Ìó¡§ÉÔÍ×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¡§ÀèÃå300Ì¾
¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Ë´ÛÆâ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìµ¿Í¥¸¥à¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤âÍøÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ðÃÎ¥Á¥é¥·¤Ç¤Ï¡¢Æþ²ñ¶âÌµÎÁ¤ä½é·î²ñÈñÌµÎÁ¤ò´Þ¤à4ÂçÆÃÅµ¤¬Âç¤¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂçÌó10,000±ßÁêÅö¤ÎÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÆâÍÆ¡£
²Á³ÊÁÊµá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æþ²ñÁ°¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹Æ³Àþ¤Þ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿³«¶È»Üºö¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñÁê¸ßÍøÍÑ¤È¥¢¥×¥êÏ¢·È¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß
Á´¹ñÅ¹ÊÞ¿ô¡§46Å¹ÊÞ¡ÊÄ¹µ×¼êÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó»þÅÀ¡Ë²ñ°÷¿ô¡§3Ëü¿ÍÆÍÇËÃæÄ¹´üÌÜÉ¸¡§100Å¹ÊÞÅ¸³«
²ñ°÷¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇÁ´¹ñÅ¹ÊÞ¤òÁê¸ßÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Í½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ¤¦¾ì½ê¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖTRESUL¡×¤Ç¤Ï¡¢QRÆþÂà´Û¡¢º®»¨³ÎÇ§¡¢¿©»öµÏ¿¡¢¥Þ¥·¥ó²òÀâÆ°²è¤Î±ÜÍ÷¤¬²ÄÇ½¡£
ÍøÍÑ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢±¿Æ°¤ò½¬´·²½¤·¤ä¤¹¤¤Æ³Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äã²Á³Ê¡¢Ìµ¿Í±¿±Ä¡¢¥¢¥×¥êÏ¢·È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿·ÑÂ³½Å»ë¤Î¥¸¥à¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
·î³Û3,278±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç24»þ´Ö»È¤¨¤ëÀßÄê¤Ï¡¢±¿Æ°½¬´·¤òºÆ³«¤·¤¿¤¤ÁØ¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¹¡£
ÀßÈ÷Âæ¿ô¡¢¸«³Ø²ñ¡¢Áê¸ßÍøÍÑ¤Þ¤Ç¤½¤í¤Ã¤¿¿·µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹µ×¼ê¥¨¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¹¡ù
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ECOFIT24 Ä¹µ×¼êÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¤Ï2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë10:00¤Ç¤¹¡£
Q. ECOFIT24 Ä¹µ×¼êÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
½êºßÃÏ¤Ï°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»ÔºîÅÄ1ÃúÌÜ810¤Ç¤¹¡£
Q. ECOFIT24 Ä¹µ×¼êÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡©
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï24»þ´Ö±Ä¶È¤Ç¤¹¡£
Q. ECOFIT24 Ä¹µ×¼êÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
·î³ÛÎÁ¶â¤Ï2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ3,278±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ECOFIT24 Ä¹µ×¼êÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ãó¼Ö¾ì¡§9Âæ¡£
