¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥ô¡×½Ð±é¤ÎÆüÌîÍ§Êå¡¡±éµ»»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Î¡¼¥È¡×¤È¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¥Ö¥ì¥¤¥¯Í½Êó
¡¡¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥ô¡×¡Ê£²£´¡½£²£µÇ¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆüÌîÍ§Êå¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÇÐÍ¥Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£é¡ù£Æ£é£ö£å¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÉñÂæ¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤ª¼Çµï¤òËÜµ¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿´¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¡£¥ô¥¡¥ì¥ó¡¿¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍÌò¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±¤ò¶²¤ì¤º¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ëÇ®¤¤ÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ê£²£°¡Ë¤¬ËèÆüÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿Æüµ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿»ö¤ä»ØÆ³¤µ¤ì¤¿»ö¤Ê¤É¤òµ¤¹¥Î¡¼¥È¤ò½ñ¤»Ï¤á¡¢ÌòÌ¾¤Ë¤Ê¤é¤¤¡Ö¿ÉÌÚÅÄ¥Î¡¼¥È¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¸«ÊÖ¤·¤ÆÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¹Í¤¨¤ò¸«Ä¾¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖÆüÌî¥Î¡¼¥È¡×¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Æ·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡Ö¡Ê½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡ËËÜÅö¤ËÇÐÍ¥¤ò¿´¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£´·î£±£·Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö£Ä£Ï£Ð£Ð£Å£Ì¡×¡ÊÃ«·òÆó´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¸µ·àÃÄ°÷¤ò±é¤¸¤ë¡£¥À¡¼¥¯¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¡Ö£±Ç¯´Ö¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢Éý¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¡£ºîÉÊ¤Ë¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¼«¿È¤ÎÌ¤ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¹âß·¡¡¹§²ð¡Ë
¡¡¢¡ÆüÌî¡¡Í§Êå¡Ê¤Ò¤Î¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë£²£°£°£²Ç¯£¶·î£³Æü¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£³ºÐ¡££±£¸Ç¯¤Ë¡Ö£Ô£Ï£Ë£Á£É¡¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢£±£¹Ç¯¤«¤é¡Ö£È£é¡ù£Æ£é£ö£å¡×¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡££²£´Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ë²þÌ¾¡£ÆÃµ»¤ÏÂ¨¶½¥é¥Ã¥×¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥®¥¿¡¼¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£µ£¶¥¥í¡£