£µËü¿ÍÄ¶¤¬Áª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë½Å°µ¤ÈÎÏ¡¡±ºÏÂ£Ç£ËÀ¾Àî¼þºî¡ÖËÍ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×£²£¸Æü¥Û¡¼¥à³«Ëë¡¦¼¯ÅçÀï
¡¡±ºÏÂ¤Ï£²£¸Æü¡¢º£µ¨¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¼¯ÅçÀï¡Êºë¥¹¥¿¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë£µËüËç°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯·ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î£Ê£±ºÇÂ¿´ÑµÒÆ°°÷¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÀï¤Ë¸þ¤±¡¢ºßÀÒ£±£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿£Ç£ËÀ¾Àî¼þºî¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤Î½¸µÒÎÏ¤ò¸Ø¤ë±ºÏÂ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä½Å°µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤È¤Î°ìÀï¤òÁ°¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡¶âÀîÍÀ¡Ë
¡¡ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¤³¤ì¤Ï±ºÏÂ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆü¾ï¤È¤â¸À¤¨¤ë¸÷·Ê¤À¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾å¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë£µËü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤ëÎã¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡££²£°£²£µÇ¯¤Î£Ê£±¤Ç£µËü¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤¿»î¹ç¤Ï·×£¶»î¹ç¡£¹ñÎ©³«ºÅ¡Ê¼¯Åç¡¢À¶¿å¡¢Åìµþ£Ö¤Î¼çºÅ»î¹ç¡Ë¤¬£³»î¹ç¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î£³»î¹ç¤Ïºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î±ºÏÂ¤Î¼çºÅ»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤ò¸Ø¤ë±ºÏÂ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢À¾Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î»É·ã¤Ç¤¢¤ê¡¢½Å°µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö£µËü¿Í¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Î½ÐÊý¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬¤Ç´¶¤¸¤ëÄË¤ß¤¬»î¹ç¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤·¡¢¡Ø¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¼«Ê¬¤ò¤â¤¦°ìÃÊ¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Îý½¬¤Ç²¿ËÜ¤â½³¤ëÉéÃ´¤È¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç½³¤ë£±ËÜ¤ÎÉéÃ´¤Î°ã¤¤¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£»î¹ç¤Î£±ËÜ¤ÎÊý¤¬½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈèÏ«ÅÙ¤â¤¹¤´¤¤¡£»î¹ç¼«ÂÎ¤¬ºÇ¹â¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀ¾Àî¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¥Ã¥¯¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»î¹ç¤Î£±ËÜ¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥¯¤Î¼Á¤â¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¡È¤Ê¤ó¤«¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°°¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤ÆÁ´½¸Ãæ¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¹¤´¤¯¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½½Ð¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤ÇÀ¾Àî¤Ë¤Ï¡¢Ëè»î¹ç¡¢»î¹çÁ°¤Ë½Å°µ¤ÈÀï¤¦»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤ÏËè»î¹ç¡¢»î¹ç¤ÎÁ°¤ËÉ¬¤º¶ÛÄ¥¤Ë½±¤ï¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»î¹çÁ°¤Ë¤Ï³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤³¤Î»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¯Á°¤È¤«¡¢Æþ¾ì¤ÎÁ°¤È¤«¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÏÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï³Ú¤·¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÀÕÇ¤´¶¤â¤¢¤ë¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Ê¤¤¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤È¤½¤Î¶ÛÄ¥¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ÛÄ¥¤ËÂÎ¤¬»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿»þ¡¢À¾Àî¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¶À¤ÎÁ°¤Ç´é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¼«¤é¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Öº£Æü¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤ªÁ°¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤À¤í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¡¢¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤Í¡£·ë¶É¡¢£Ç£Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬¶¯¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Äº¢¤Ë¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿´¶¾ð¤¬ÂÎ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âºòµ¨²¦¼Ô¡¦¼¯Åç¤È¤Î°ìÀï¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤À¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¤Î°ì»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¯Åç¤È¤ä¤ë¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âËÍ¤¿¤Á¤â¼«Á³¤ÈÇ®ÎÌ¤¬¾å¤¬¤ë¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£¤¿¤À¡¢ºòµ¨¤Ï£µËü£³£³£°£±¿Í¤ò½¸¤á¤¿¥Û¡¼¥à¼¯ÅçÀï¤Ç£°¡½£±¤ÈÇÔ¤ì¡¢²ù¤·¤¤µ²±¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ºÅÀ¤âËÍ¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ì£Êý¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¸å¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¡£ËÍ¤¿¤Á¡Ê±ºÏÂ£Ç£Ë¿Ø¡Ë¤Ï¡Ø¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¼¡¤Î¾Ï¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤¹¤°¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î½èÍý¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¡¢À¾Àî¤¬Ä¹¤¯£Ê£±¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤ëÈë·í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¥±¥¬¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÌÀÆü»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Èº£Æü¡É¤òÀ¸¤¤ë¡×¡££²£²Ç¯¤«¤é£³Ç¯´Ö»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿£Ç£Ë¥³¡¼¥Á¡¢²¸»Õ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥ß¥ì¤Î¸ÀÍÕ¤òº£¤â¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢ºë¥¹¥¿¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ÎÀÖ¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÇ³¤¨¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¾ì½ê¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ê¤Ê¤¬¤éÎ×¤àÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¡£ÀÖ¤¤·Ê¿§¤òÇØ¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÎ©¤ÄÀ¾Àî¤¬¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¿·¤·¤¤¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¡£