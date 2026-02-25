¹ë²ÚÀ¼Í¥¤ÈÅìÍÎÅÄ±à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¿»¤ì¤ë¡ªGame Source Entertainment¡Ö¥¹¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×
¡Ø¥¹¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤¬2026Ç¯2·î12Æü¡¢Steam¤ÇÁá´ü¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ºÏÇÝ¤ä·úÃÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤äÊ¸²½Í×ÁÇ¤ò½Å¤Í¤¿¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥ÕÂÎ¸³¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
³«»ÏµÇ°¤Ç30¡óOFF¥»¡¼¥ë¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡ù
Game Source Entertainment¡Ö¥¹¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×
Áá´ü¥¢¥¯¥»¥¹³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î12ÆüÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§Steam³«»ÏµÇ°¥»¡¼¥ë¡§30¡óOFF¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇÈ¯Çä»þ´ü¡§2026Ç¯²ÆÍ½Äê¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¿ÍÀ¸¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óRPG
¡Ø¥¹¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢Seed Sparkle Lab¤¬ÆÈÎ©³«È¯¤·¡¢Kingsoft¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÅÄ±àÀ¸³è¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤ÏGame Source Entertainment¤¬PlayStation(R)5¤ÈNintendo Switch(TM)2¸þ¤±¤ËÈ¯¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤¿ÀÅ¤«¤ÊÅç¤Ç¡¢ºÏÇÝ¡¦»ô°é¡¦À½ºî¡¦Ãµº÷¡¦¸òÎ®¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Åç¤°¤é¤·RPG¡£
½»Ì±¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ç¿¼¤Þ¤ëÊª¸ìÂÎ¸³
½»Ì±¾Ò²ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡§12Ì¾½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È²»À¼¡§ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤Î3¸À¸ì¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹
»²²ÃÀ¼Í¥¡§°æ¸ýÍµ¹á¡¦Ãæ¸¶Ëã°á¡¦²¼Ìî¹É¡¦¿ù»³µª¾´¡¦Áó°ææÆÂÀ¡¦¾¾²¬Ä÷¾ç ¤Û¤«¡£
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¾Ò²ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢½»Ì±¤´¤È¤ÎÌò³ä¤äÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
°áÁõ¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢ËÁ¸±¼ÔÉ÷¤«¤é¥É¥ì¥¹·Ï¤Þ¤ÇÊÂ¤Ö¤¿¤á¡¢¸òÎ®Áê¼ê¤òÁª¤ÖÃÊ³¬¤«¤éÊª¸ì¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ä¤¯¤ê¡£
¥Ü¥¤¥¹¤¬3¸À¸ì¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñÏÃ¥·¡¼¥ó¤Î´¶¾ð¤ä´Ö¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¡ª
·úÃÛ¥â¡¼¥É¤ÈÊ¸²½°áÁõ¤Ç¹¤¬¤ëÅç¤Å¤¯¤ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¡Á4¿Í¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í¾ÍèÂÐ±þÍ½Äê¡§Xbox Series X/S¡¦Nintendo Switch(TM)2¡¦PlayStation(R)5¡¦macOS
·úÃÛ²èÌÌ¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¡¦Ãì¡¦¥²¡¼¥È¤òºÙ¤«¤¯Áª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢Äí¤ÎÆ³Àþ¤ä·Ê´Ñ¤Þ¤ÇÀß·×°Õ¿Þ¤òÈ¿±Ç¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
´ÁÉþ¤ä¥ß¥ã¥ªÂ²¤Î¶äºÙ¹©¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÄ¹êÜ¡¢¥È¥óÂ²°áÁõ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÊ¸²½¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¡¢Ãå¤»ÂØ¤¨¤ÎÉý¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀÜÂ³¡£
Êë¤é¤··Ï¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ÈÁÏºî¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µòÅÀºî¤ê¤òÄ¹¤¯Í·¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â»É¤µ¤ë°ìºî¤Ç¤¹¡£
Áá´ü¥¢¥¯¥»¥¹ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢My Time At Portia¤ÈMy Time at Sandrock¤È¤Î¥³¥é¥ÜË¬Ìä¼Ô¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀµ¼°ÈÇ¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥É¼ÂÁõÍ½Äê¤È¤µ¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Æ¤¿Åç¤òÍ§¿Í¤È¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ø¿Ê²½Í½Äê¡£
¹ë²ÚÀ¼Í¥¤ÈÅìÍÎÅÄ±à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¿»¤ì¤ë¡ª
Game Source Entertainment¡Ö¥¹¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¹ë²ÚÀ¼Í¥¤ÈÅìÍÎÅÄ±à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¿»¤ì¤ë¡ªGame Source Entertainment¡Ö¥¹¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡× appeared first on Dtimes.