¡ÖËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¶ÌÀîÅ°»á¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥ÈÂ£Äè¤Ë»ä¸«¡ÖÁáÉÄ¿ä¤·¤ÎÊý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÄÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁ´µÄ°÷¤Ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀè¤Î½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿£³£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÅöÁª½Ë¤¤¤Ê¤É¤ÎÌ¾¹ñ¤Ç¿ôËü±ßÁêÅö¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö½°µÄ±¡ÁíÁªµó¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÁ´°÷°¸¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÂçÊÑ¸·¤·¤¤Áªµó¤ò·Ð¤ÆÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÏ«¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¡¢º£¸å¤ÎµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ»ÙÉôÄ¹¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÊÊª¤ò´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ï¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î±©Ä»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÙÉô¤ò´Þ¤àÀ¯ÅÞ¤«¤é¸ø¿¦¤Î¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÊªÉÊ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µÄ°÷¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ£±¿ÍÅö¤¿¤ê£³Ëü±ßÁêÅö¤Î¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡Ö¤³¤ì£³£°£°¿Í¤Ë£³Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï£¹£°£°Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¯ÅÞ»ÙÉô¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢À¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¤ª¶â¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð´ë¶È¤È¤«ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀÇ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¤Ê¤·¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌó£±£°£°£°Ëü±ß¤òÇÛ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤½¤Î´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤Î¤«¡£À¯¼£¤Ë±Æ¶ÁÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÏÃ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤³¤ì¤«¤éÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤âÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤È¤«¤â´Þ¤á¤ÆÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÁ´Éô¡È¤¤¤¸¤á¡É¤À¤È¤È¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Èµ¿Ìä¡£¡ÖÁáÉÄ¿ä¤·¤ÎÊý¤«¤é¤¹¤ë¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤«ÈãÈ½¤È¤«¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤â¤¤¤¸¤á¤È¤È¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏÀÄ´¤¬ºÇ¶áÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¸¤á¤È¤È¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ÈËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£