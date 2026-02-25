¿·¿Í¸¦½¤¤«¤éº©¿Æ²ñ¤Þ¤Ç1,000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¯¥¤¥º±¿¡ª¥¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯¡Ö¥¢¥ó¥µ¡¼¥¿¥Ã¥Á¡×
¥¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯¤¬¡¢¥¯¥¤¥º²òÅú¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥ó¥µ¡¼¥¿¥Ã¥Á(R)¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³²ñ¤ò2026Ç¯2·î16Æü¤È2·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ì½ê¤ÏZoom¤Ç¡¢12:00¡Á12:45¤Î45Ê¬¤Ç½ÐÂê¤«¤é¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¿·¿Í¸¦½¤¡¦º©¿Æ²ñ¡¦¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¤Ä¤«¤á¤ë¼ÂÁ©·¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª
¥¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯¡Ö¥¢¥ó¥µ¡¼¥¿¥Ã¥Á¡×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î16Æü¡¦2·î24Æü³«ºÅ»þ´Ö¡§12:00¡Á12:45¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ï13:00¤Þ¤Ç¡Ë»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÂÐ±þµ¬ÌÏ¡§ºÇÂç1,000¿Í¾å°ÌÆÃÅµ¡§3¼ÒÆÃÅµÆâÍÆ¡§100Ã¼Ëö¤Þ¤Ç¤ÎÌµ½þ»ÈÍÑ¸¢
¥¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¯¥¤¥ºÌäÂêÄó¶¡¤È¥¯¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¹½ÃÛ¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤¹¤ë¡Ö¥¯¥¤¥º¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥µ¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ï¡¢PC¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤ò¿Ê¹Ô¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶»²²Ã·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß¤Ç»²²Ã¤Ç¤¡¢¥¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬ÉÔÍ×¤ÊÅÀ¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤µ¤ÎÍ×°ø¡£
À©¸Â»þ´ÖÉ½¼¨¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¿Ê¤à½ÐÂêÀß·×
ÌäÂêÉ½¼¨¡§Âè1Ìä·Á¼°À©¸Â»þ´ÖÉ½¼¨¡§12ÉÃÁªÂò»è¡§3Âò¡ÊÀÖ¡¦ÀÄ¡¦²«¥Ñ¥Í¥ë¡Ë»²²ÃÃ¼Ëö¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó
½ÐÂê²èÌÌ¤Ï»þ´ÖÉ½¼¨¤ÈÁªÂò»è¤¬Âç¤¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â»ëÇ§¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
3Âò¤Ë²èÁü¤òÅº¤¨¤ë¹½À®¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤âÍý²ò¤ÎÆþ¸ý¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²óÅú¤ÎÌÂ¤¤¤ò¸º¤é¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¿Ê¹Ô¸þ¤±UI¡£
Áí¹ç½ç°ÌÉ½¼¨¤ÇÀ®²Ì¶¦Í¤ÈÉ½¾´±é½Ð¤ò¶¯²½
½ç°ÌÉ½¼¨¡§1°Ì¡Á¾å°Ì±é½Ð¡§¶â¡¦¶ä¡¦Æ¼¤Î²¦´§¥¢¥¤¥³¥óÉ½¼¨¹àÌÜ¡§»áÌ¾¡¦ID¡¦Àµ²ò¿ô¡¦Ê¿¶Ñ²òÅú»þ´ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¡§¾å°Ì3¼Ò
¥é¥ó¥¥ó¥°²èÌÌ¤Ï¾å°Ì3°Ì¤ò¿§Ê¬¤±¤Ç¶¯Ä´¤·¡¢·ë²ÌÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¿¶Ñ²òÅú»þ´Ö¤â¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ÊÀµ¸í¤Ë²Ã¤¨¤¿É¾²Á¼´¤ò¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¥Á¡¼¥àÂÐ¹³´ë²è¤Ë¤âÅ¾ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¼ÂÌ³´ó¤ê¤Î·ë²Ì±é½Ð¡ª
ÂÎ¸³²ñ¤Ï³Æ²óÆ±ÆâÍÆ¤Ç¡¢1¼Ò¤«¤éÊ£¿ôÌ¾»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ³ÆþÈ½ÃÇ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¤½¤í¤¨¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
Zoom»ëÄ°ÍÑPC¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î2¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢±¿ÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¿Í¸¦½¤¤«¤éº©¿Æ²ñ¤Þ¤Ç1,000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¯¥¤¥º±¿±Ä¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¡ª
¥¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯¡Ö¥¢¥ó¥µ¡¼¥¿¥Ã¥Á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯ ¥¢¥ó¥µ¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¡¦2·î24Æü¤Ç¤¹¡£
Q. ¥¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯ ¥¢¥ó¥µ¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï12:00¡Á12:45¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ï13:00¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¿·¿Í¸¦½¤¤«¤éº©¿Æ²ñ¤Þ¤Ç1,000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¯¥¤¥º±¿¡ª¥¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯¡Ö¥¢¥ó¥µ¡¼¥¿¥Ã¥Á¡× appeared first on Dtimes.