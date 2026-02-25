¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª²ÎÍØº×¡×¤ËÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢½©Àî²í»Ë¤¬½Ð±é¡Ö²ÎÈÖÁÈ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¡×
4·î11Æü¤ËÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª²ÎÍØº×¡×¤Ë¡¢²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê71¡Ë½©Àî²í»Ë¡Ê58¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Å·Æ¸¤Ï¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª²ÎÍØº×¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¥É¥¥É¥¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£²ÎÈÖÁÈ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò³§¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ50Ê¬¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Æ±²ÎÍØº×¤Ë¤Ï¡¢±ß¹»Ö¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¡¢Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¤Î½Ð±é¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï3·î14Æü¸áÁ°10»þ¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£