¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¹ðÇò¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£±²ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡Ä¡×
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê39¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1²ó¤â¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡£ºòÇ¯9·î¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é»þ¤ËÀÅ²¬¸©¤Î°ËÆ¦¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤¬ÅÔ¿´¤Î¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ë1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤Õ¤«¤ï¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö°ËÆ¦¤Ë¹Ô¤¯½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¾å¤Ç¡ÖÅÔÆâ¤Î¥â¥¹¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¥Á¥é¤Ä¤¤¤¿¤«¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¡©¡¡1¥ß¥ê¤âÉâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¥â¥¹¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ëÅÙ¤Ë¡¢¡Ø¥â¥¹¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢·ë¶É¡Ù¤Ã¤Æ¡£º£Æü¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡¢»ä¤â¡£¤À¤Ã¤Æ°ËÆ¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÌóÂ«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¤È¡£¤³¤ÎÆü¡¢²¿·î²¿Æü¤Ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¥â¥¹¤ê¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥â¥¹¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1²ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£