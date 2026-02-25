À¾ÌîÌ¤É±¡¢¿Íµ¤·Ý¿ÍÉ×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯Âè°ì¤Ç¡ª¡×¼«ºî¥±¡¼¥Á°¤Ë²ÈÂ²£³¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾ÌîÌ¤É±¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
À¾Ìî¤Ï¡Ö¤±¡¼58ºÐ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢23Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê58¡Ë¤ò½ËÊ¡¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯Âè°ì¤Ç!!¡¡¤½¤ì¤À¤±¤¬´ê¤¤¤Ç¤¹!!!!¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥±¡¼¥¤ò¼êºî¤ê¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢»³ËÜ¤ÈÄ¹½÷¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òºÜ¤»¡Ö²æ¤Ê¤¬¤é¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
À¾Ìî¤Ï2017Ç¯¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¡¢22Ç¯¤Ë»³ËÜ¤È·ëº§¡£24Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»³ËÜ²È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤«¤éÌþ¤·¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»²ÈÂ²¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£