¥Æ¥ìÅìÃÝºêÍ³²Â¥¢¥Ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÈÀÄ³ØOG¥Ä¡¼¥·¥ç¤Ë¡Ö³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¸µ¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¤È¤â¶öÁ³ºÆ²ñ
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÃÝºêÍ³²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀÄ³Ø½Ð¿È¥¢¥Ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÃÝºê¥¢¥Ê¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»³ËÜÎ¤ºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¸µTBS¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê»³ËÜÎ¤ºÚ¡Ê31¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤È¤â¤ËÀÄ³ØÂç½Ð¿È¤Î2¿Í¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤â¤¢¤ë½ÂÃ«¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖËèÆüÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿½ÂÃ«¤Ê¤Î¤Ë¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¡Î¤ºÚ¤Á¤ã¤ó¤â»ä¤â±Ø¤ÎÊý¸þ¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«±ØÊý¸þ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¡¤¤¤±¤¿¤Ë¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê½Ð²ñ¤¤¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÌóÂ«¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸µ¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÎ±³ØÃæ¤ÎÃÓÃ«¼ÂÍª¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤È¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Ö³Ú¤·¤¤µÙÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ§Ã£¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Î¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤À¤«³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£