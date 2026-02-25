½ÂÃ«Æäºé¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¹¬¤»¡×NMB°ÂÉô¼ãºÚ¤È£²¿ÍÎ¹¡¢ÀãÍ·¤Ó¡õÍá°á£²£Ó¡ÖÀã¤Î½÷²¦¡×¡ÖÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡×
¸µNMB48¤Î½ÂÃ«Æäºé¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
½ÂÃ«¤Ï¡Ö¶âÂô¤È²Ã²ì¡¡¤ï¤«¤Ý¤ó¤È2¿ÍÎ¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢NMB48¤Î°ÂÉô¼ãºÚ¡Ê24¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀÐÀî¸©¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀãÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÍá°á»Ñ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òºÜ¤»¡ÖÀã¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅòÆÝ¤ßºî¤Ã¤Æ¡¢Î¹´Û¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤À¤¿¤À¹¬¤»Î¹¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãìÔÂôÎ¹¤À¤Ã¤¿¤Í!¡×¡ÖÀã¤Î½÷²¦¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤ÆÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤ä¤ó¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£