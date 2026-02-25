TWICE¥â¥â¡¢¥¥ã¥ß¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤«¤é¥¹¥é¥êµÓÀþÈþ¡õÃ«´Ö¥Á¥é¥êÂçÃÀ¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×
9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤ÎMOMO¡Ê¥â¥â¡¢29¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥â¥â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¥ß¥é¥Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼2·î25Æü17:00¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Ã¸¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓÀþÈþ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥ß¥é¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼¡¤Ï¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£