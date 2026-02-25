¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö°¦É²¸©¤Î¤ªÅÚ»º¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö°ìÏ»¥¿¥ë¥È Í®»Ò¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2026Ç¯Ä´ºº¡Û
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ª½Ð¤«¤±¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¡¢Â£¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë°ïÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö°¦É²¸©¤Î¤ªÅÚ»º¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍ®»Ò¹á¤ëñ²¤¬ÈþÌ£¤·¤¤°¦É²¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°¦É²¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤è¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÏ»¥¿¥ë¥È¤À¤«¤é¡£Í®»Ò¤¬´Å¤¤¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤Î°ÙÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¥«¥¹¥Æ¥éÀ¸ÃÏ¤Çñ²¤ò´¬¤¤¤¿°¦É²¤Î¶¿ÅÚ²Û»Ò¤Ç¡¢Í®»Ò¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¾åÉÊ¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°¦É²¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë¤ß¤«¤ó¤ò´Ý¤´¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¤ª²Û»Ò¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥ß¥«¥óÂçÊ¡¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡£¹âµé´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìã¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÃÇÌÌ¤¬Èþ¤·¤¯¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¢¨µ»öÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§°ìÏ»¥¿¥ë¥È Í®»Ò¡Ê°ìÏ»ËÜÊÞ¡Ë¡¿40É¼2°Ì¤Ï¡¢°¦É²¡¦¾¾»³¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÃ²Û¡¢°ìÏ»ËÜÊÞ¤Î¡Ö°ìÏ»¥¿¥ë¥È Í®»Ò¡×¤Ç¤¹¡£»Í¹ñÆÃ»º¤ÎÍ®»Ò¤Î¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Äñ²¤ò¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç´¬¤¤¤¿ÅÁÅý¤ÎÌ£¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¾¾»³ÈÍ¼ç¤¬Ä¹ºê¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¤Ç¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¸ÄÊñÁõ¡×¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ê¤É¤Ø¤ÎÇÛ¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
回答者からは「柚子香る餡が美味しい愛媛の定番です」(60代女性/滋賀県)、「愛媛といえば、よくいただいていたのが、一六タルトだから。柚子が甘いがさっぱりと食べられるお菓子の逸品になります」(40代女性/広島県)、「カステラ生地で餡を巻いた愛媛の郷土菓子で、柚子の爽やかな風味が上品だから」(30代男性/大阪府)といった声が集まりました。
1°Ì¡§¤Þ¤ë¤´¤È¤ß¤«¤óÂçÊ¡¡ÊÀ¶¸÷Æ²¡Ë¡¿50É¼1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶¸÷Æ²¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¤ß¤«¤óÂçÊ¡¡×¤Ç¤·¤¿¡£°¦É²¸©»º¤Î¤ß¤«¤ó¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë¤Þ¤ë¤´¤È1¤Ä¡¢Çòñ²¤È½À¤é¤«¤ÊÌß¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¥Õ¥ë¡¼¥ÄÂçÊ¡¤Ç¤¹¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê²Ì½Á¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Çòñ²¤Î´Å¤ß¤¬¤ß¤«¤ó¤Î»ÀÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£ÃÇÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¶Ã¤¤Î¤¢¤ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
回答者からは「愛媛の名物である蜜柑を丸ごと味わえるお菓子だから」(40代女性/神奈川県)、「おいしいミカン大福を食べてみたいから。高級感もあって、貰ったら嬉しいと思う」(20代女性/東京都)、「断面が美しく上品な味わいだと思うからです」(30代女性/宮崎県)といった声が集まりました。
