AKB48¤Î¿·»þÂåÃ´¤¦¡ÈÀ±·î²Ö¡É¡Ö¥Ð¥º¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¿Ê¤à¡×
¡ÖÀ±·î²Ö¡×¤¬ÂçÎØ¤òºé¤«¤¹¡£AKB48¤¬67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤òº£Æü25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¿·»þÂå¤òÃ´¤¦°ËÆ£É´²Ö¡Ê22¡Ëº´Æ£åºÀ±¡Ê¤¢¤¤¤ê¡á21¡ËÈ¬ÌÚ°¦·î¡Ê¤¢¤Å¤¡á20¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼èºàÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔ³ÎÄê¤À¤Ã¤¿3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î°¦¾Î¡ÖÀ±·î²Ö¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬¡Ö¤»¤¤¤²¤Ã¤«¡×¤Ë·èÄê¡£¥»¥ó¥¿¡¼·Ð¸³¼Ô¤Îº´Æ£¡¢È¬ÌÚ¤È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£¤¬¡¢º£ºî¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú»ûËÜÍùµ±¡Û
¡Ý20¼þÇ¯¤ÎºòÇ¯¤ÏOG¤È¶¦±é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½©¸µ¹¯»á¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ÖAKB48¤é¤·¤µ¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤¿¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿
°ËÆ£¡¡º£¤ÎAKB48¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿»þ¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê½©¸µ¹¯»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡ËAKB48¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¸ÄÀ¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬³§¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤¬½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ý°ËÆ£¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¤âº´Æ£¤µ¤ó¤â¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹
È¬ÌÚ¡¡¤«¤ï¤¤¤¯±Ç¤ë¤Î¤¬¥´¡¼¥ë¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ì¤Ä°ã¤¦É½¾ð¤Ç¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ò¡£¡Ê¸ý¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¡Ë¥¿¥³¤Î´é¤ò¤·¤Æ±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤é¡ÊÇ¯ÌÀ¤±¤Î¡Ë°®¼ê²ñ¤Ç¡Ö¥¿¥³¿·µ¬¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¡ËÁÇ¤ò½Ð¤·¤¿´¶¤¸¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
º´Æ£¡¡20¼þÇ¯¤Î»þ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ä¤«¤à1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢21Ç¯ÌÜ¤Ï¼«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£°®¼ê²ñ¤Ç¡ÖÁ´À¹´ü¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÉðÆ»´Û¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ã¤Æ½ÐÌá¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤«¤Ë¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£º£¤Î»þÂå¤Ï¥Ð¥º¤ë¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Â´¶¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÌÚ¡¡¥Ð¥º¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤Ç¤¹¡£
¡Ý3¿Í¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤»×¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«
º´Æ£¡¡¤³¤Î3¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
È¬ÌÚ¡¡ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£AKB48¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¤ê¡£¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡Ê°ËÆ£¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤Ê»þ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÍê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ã¤Æ¡¢åºÀ±¤µ¤ó¤¬¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
º´Æ£¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¡ªÇ¤¤»¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
°ËÆ£¡¡¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÍê¤ê¤ä¤¹¤¤¤·°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢AKB48¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
È¬ÌÚ¡¡¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢³¨ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÝºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤Ç¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£OG¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
°ËÆ£¡¡¡Ê²ñ¾ì¤Î¡ËÃ¯¤â»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤ËÉÝ¤µ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×°ì´Ý¤Ç¡ÖAKB48¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤É¤ó¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
°ËÆ£¡¡²¿¤«¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¤êÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢¿Ê¤ó¤ÇÀè¿Ø¤òÀÚ¤ì¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£Á´°÷¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ê¸ø±é¡Ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢1Êâ¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤òÂç¤¤¯¡¢Ä©ÀïÅª¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¶ñÂÎÅª¤Ê¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
°ËÆ£¡¡3¿Í¤ÇÉÙ»Î»³¤ËÅÐÄº¤·¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤Ï¡£ÀäÂÐ¤ä¤í¤¦¤Í¡ª
°ËÆ£¡¡¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£Âçµã¤¤¹¤ë¤¯¤é¤¤²á¹ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
È¬ÌÚ¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¸Â³¦ÆÍÇË¤·¤¿»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý15Ç¯¤Ö¤ê¤Îºù¥½¥ó¥°¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
È¬ÌÚ¡¡ÀÄ½Õ¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤ë¤«¤éº£¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤¤í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¤±¤ÉÁ°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£¡¡ÀÚ¤Ê¤¤¤±¤É¶ÊÄ´¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£AKB48¤Îºù¥½¥ó¥°¤ÏAKB48¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤Ð¤«¤ê¡£Â¾¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¿§¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êAKB48¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¡Ê2ÈÖ¤Î¡Ë²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤Ã¤Æ¡¢½©¸µÀèÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤Ã¤ÈOG¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡ÖÌ¤Íè¤ò¾å½ñ¤¤·¤è¤¦¡×¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÁÀâÅª¤ÊAKB48¤ÎÀèÇÚ¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Æº£»ä¤¿¤Á¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëAKB48¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¾å½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ý21Ç¯ÌÜ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
°ËÆ£¡¡»ä¤Ï¹¥´ñ¿´¤Î²ô¤Ç¹ÔÆ°ÇÉ¡¢ÃöÆÍ¡Ê¤Á¤ç¤È¤Ä¡ËÌÔ¿Ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬Ä¹½ê¤Ç¤¹¡£21Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
È¬ÌÚ¡¡»ä¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Õ¤¶¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¼«¿®¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª20¼þÇ¯¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ò»ä¤¿¤Á¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¤Ç¤¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤òÃÎ¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤ë»ä¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¤â¤«¤ï¤¤¤¤·Ï¤â¥À¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤ë¤¾¤Ã¤Æ¸«¤»¤Þ¤¹¡ª
¢¡°ËÆ£É´²Ö¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤â¤â¤«¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë12·î6Æü¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£24Ç¯3·î²ÃÆþ¤Î19´üÀ¸¡£¼ñÌ£¤ÏÍî¸ì¡£°¦¾Î¡Ö¤¤¤È¤â¤â¡×¡£
¢¡º´Æ£åºÀ±¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë6·î24Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£22Ç¯5·î²ÃÆþ¤Î17´üÀ¸¡£ÆÃµ»¤Ï¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¡£°¦¾Î¡Ö¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¡£
¢¡È¬ÌÚ°¦·î¡Ê¤ä¤®¡¦¤¢¤Å¤¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë3·î22Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£23Ç¯4·î²ÃÆþ¤Î18´üÀ¸¡£¼ñÌ£¤ÏYouTube´Õ¾Þ¡£°¦¾Î¡Ö¤¢¤Å¡×¡£