¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÃæÂ¼´ªÂÀÏº¤Î£±£µºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö´ªÂÀÏº¡¡£±£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡¡³Ú²°¤Ç¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤£±Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¾þ¤ê¤Î¥¥é¥¥é¡¢¥é¥¤¥È¤Ç¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤´¤¤¡ªË»¤·¤¤¤Ê¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¡Í¥¤·¤µ¤ËÊì¤Ï¶»¤¬¥¸¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¼Çµï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤À¤í¤¦¤Ê¡¡Ìë¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ë¤¤¡¡±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡¡£²·î£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÀé°¬³Ú¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ×¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î£´¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´ªÂÀÏº¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹£¹£³Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¥Á¥ã¥¤¥É¥ë»ÍÅ·²¦¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡££²£°£°£¹Ç¯¤Ë£¸Ç¯±Û¤·¤Î¸òºÝ¤ò¼Â¤é¤»¡¢´ªÂÀÏº¡Ê¸½´ª¶åÏº¡Ë¤È·ëº§¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î´ªÂÀÏº¤È¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¤Î£²¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£