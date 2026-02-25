¿Í¤Ë»Å¤¨¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢µ½¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤Î´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤ÎÍýÁÛ¤Î´Ø·¸¤È¤Ï¡©¡ÚÏÀ¸ì¡Û
¿Í¤Ë»Å¤¨¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢µ½¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤Î´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤ÎÍýÁÛ¤Î´Ø·¸¤È¤Ï¡©
»Ò¡Ê¤·¡ËÏ©¡Ê¤í¡Ë¡¢·¯¡Ê¤¤ß¡Ë¤Ë»ö¡Ê¤Ä¤«¡Ë¤¨¤ó¤³¤È¤òÌä¡Ê¤È¡Ë¤¦¡£»Ò¡Ê¤·¡ËÛ©¡Ê¤¤¤ï¡Ë¤¯¡¢µ½¡Ê¤¢¤¶¤à¡Ë¤¯¤³¤È¤Ê¤«¤ì¡¢¼©¡Ê¤·¤«¡Ë¤·¤ÆÇ·¡Ê¤³¤ì¡Ë¤òÈÈ¡Ê¤ª¤«¡Ë¤»¡£
¡ãÌõ¡ä»ÒÏ©¤¬¡¢¼ç·¯¤Ë»Å¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¡£ÀèÀ¸¤¬¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¿Í¤Ë»Å¤¨¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢µ½¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤··¯¼ç¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢µÕ¤é¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤½¤Î´Ö°ã¤¤¤ò²þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¸À¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£
¸½Âå¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î²ñ¼Ò¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤Î¿Í¡Ê¤³¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡Ë¤È·è¿´¤ò¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤éÏÃ¤¬°ã¤¦¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¼¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤â¿®¤¸¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤¬ÉÔÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸í¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¿È¤òÄè¡Ê¤Æ¤¤¡Ë¤·¤Æ°ÕµÁ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ¼Ò¹½À®¤Ï¡¢ÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ÏÁÈ¿¥¤Î¤Ê¤«¤Î»õ¼ÖÅªÂ¸ºß¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ç·¯¤Î²ûÅá¡Ö¡Ê¤Õ¤È¤³¤í¤¬¤¿¤Ê¡ËÈëÌ©¤Î·×²è¤Ê¤É¤Ë¤¢¤º¤«¤ë¶á¿Ã¤Î¼Ô¤äÇÛ²¼¤Î¤³¤È¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸½¼Â¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢²Ì¤¿¤»¤ÌÌ´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ÇÀµµÁ¤òÉÁ¤¯¹¦»Ò¤Î¿´¤ÈÁêÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1963Ç¯Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Çî»Î(Ãæ¹ñ³Ø)¡£ÂçÅìÊ¸²½Âç³ØÊ¸³ØÉôÂç³Ø±¡¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¹âÅù¸¦µæ±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ½êÂç³Ø±¡¤Ë³Ø¤Õ゙¡£¥±¥ó¥Õ゙¥ê¥Ã¥·゙Âç³ØÅìÍÎ³ØÉô¶¦Æ±¸¦µæ°÷¤Ê¤È゙¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ÂçÅìÊ¸²½Âç ³ØÊ¸³ØÉôÃæ¹ñ³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡£