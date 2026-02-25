ËÌ³¤Æ»¤òÆîËÌ¤Ë´Ó¤¯²½ÀÐ¤ÎÆ»¡ª ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¶²Îµ²½ÀÐ¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥±¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ËÌ³¤Æ»¤ÎÏÃ¡Û
ËÌ³¤Æ»¤Ï¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤ÎÊõ¸Ë
¥×¥ìー¥È¤Î°ÜÆ°¤Ë¤è¤ê·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¶²Îµ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÅÀ¸Êª¤Î²½ÀÐ¤ÎÊõ¸Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢½¡Ã«Ì¨¤«¤é±º²ÏÄ®¤Þ¤ÇËÌ³¤Æ»¤òÆîËÌ¤Ë´Ó¤¯ÃÏÁØ¡Ö²Ü°ÐÁØ·²¡×¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î²½ÀÐ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏÁØ¤Ï¶²Îµ¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤ëÇò°¡µª¤Î³¤¤ÇÂÏÀÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤Î²½ÀÐ¤ò»º½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥Ó¥Ê¥¬¥ê¥å¥¦¤ä¥â¥µ¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ê¤É³¤À³¤ÏÃîÎà¤Î²½ÀÐ¤âÈ¯·¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃÏÁØ¤«¤é¤Ï¥Ï¥É¥í¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¤ä¥Î¥É¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¡¢¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¤Ê¤ÉÎ¦À³¤Î¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç³¤¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢³¤Äì¤ËÄÀ¤ó¤Ç²½ÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÊª¸ì¤ë¤â¤Î¤¬ÀÐÃº¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ³¤Äì¤À¤Ã¤¿²Ü°ÐÁØ·²¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢¥×¥ìー¥È¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó6500ËüÇ¯Á°¤ËÎ¦ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó5000ËüÇ¯Á°¤Ë¤Ï¿¢Êª¤¬ÈËÌÐ¤¹¤ë¼¾ÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿¢Êª¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¥×¥ìー¥È°ÜÆ°¤Ë¤è¤ëÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ÇÃÏÃæ¤ËËäË×¤·¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¿¢Êª¤Î²½ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÐÃº¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½é¤Î¶áÂåÃº¹Û¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÚÆâÃº¹Û¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿»°³Þ»Ô¤Ë¤Ï¡¢Ìó5000ËüÇ¯Á°¤ÎÃÏÁØ¤ÈÌó1²¯Ç¯Á°¤ÎÃÏÁØ¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¼Ô¤«¤é¤ÏÀÐÃº¤¬¡¢¸å¼Ô¤«¤é¤Ï¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤Ê¤É¤Î²½ÀÐ¤¬»º½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥ìー¥ÈÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÏÉ½¤Ë¸½¤ì¤¿ÃÏÁØ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¼ç¤Ê¶²Îµ²½ÀÐ
Çò°¡µª¤ÎÃÏÁØ¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Ü°ÐÁØ·²¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ±ûÉô¤òÆîËÌ¤Ë½ÄÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃæÀîÄ®¡¢¾®Ê¿Ä®¡¢»°³Þ»Ô¡¢Í¼Ä¥»Ô¡¢¤à¤«¤ïÄ®ÊæÊÌ¤Ê¤É¤Ï¡Ö²½ÀÐ¤ÎÊõ¸Ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ê¥¸¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¡ÊÃæÀîÄ®¡Ë
2000Ç¯È¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ê¥¸¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹²Ê¤Î¿·¼ï¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢¥Ñ¥é¥ê¥Æ¥ê¥¸¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¯¥¹¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ï¥É¥í¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¡Ê¾®Ê¿Ä®¡Ë
1972Ç¯È¯¸«¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¶²Îµ²½ÀÐ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£¾®Ê¿Ä®¤Ç¤Ï¥¯¥Ó¥Ê¥¬¥ê¥å¥¦¤Î²½ÀÐ¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¡Ê°²ÊÌ»Ô¡Ë
2016Ç¯È¯¸«¡£Çò°¡µª¸å´ü¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÂÎÄ¹Ìó6£í¤ÎÃæ·¿¤Î¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¾å²Ê¤ËÂ°¤¹¤ë¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥É¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¡ÊÍ¼Ä¥»Ô¡Ë
1995Ç¯È¯¸«¡£¥Î¥É¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÏËÌÊÆ¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë¡Ö¤è¤í¤¤Îµ¡×¤Î°ì¼ï¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿²½ÀÐ¤Ï»°³Þ»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥à¥¤¥µ¥¦¥ë¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¯¥¹¡Ê¤à¤«¤ïÎµ¡Ë¡Ê¤à¤«¤ïÄ®ÊæÊÌ¡Ë
2003～2016Ç¯¤ËÈ¯·¡¡£Á´Ä¹Ìó8£í¤Î¤¦¤Á¡¢Æ¬Éô¤ò´Þ¤àÁ´¿È¤ÎÌó8³ä¤Î¹ü³Ê¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¶²Îµ²½ÀÐ¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ËÌ³¤Æ»¤ÎÏÃ¡Ù´Æ½¤¡§ÏÂÅÄ Å¯