¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎFWÂç¶¶Í´µª¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëCÀï¤Ç2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£³«»Ï6Ê¬¤ËFW¿¹²¼Î¶Ìð¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤Ç·è¤á¤ëÀèÀ©ÅÀ¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï8ÆÀÅÀ¤È¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±17Ê¬¤È31Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï1¡½2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç24¥Á¡¼¥àÃæ20°Ì¤È¶ìÀï¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÇÂç¶¶¤Ï34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ8ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¡£¿¹²¼¤Ï22»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£