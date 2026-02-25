°ÂÉôÉÒ¼ù»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¼«Ì±Á´½°±¡µÄ°÷¤Ø¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥ÈÇÛÉÛ¡Ö¤Í¤®¤é¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤±¤É¡×
¡¡¼Ò²ñµ¯¶È²È¤Î°ÂÉôÉÒ¼ù»á¡Ê38¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Î»öÌ³½ê¤¬¡¢Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±µÄ°÷Â¦¤ËÂÐ¤·¡¢ÅöÁª½Ë¤¤Ì¾ÌÜ¤Ç¿ôËü±ßÁêÅö¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢ÅöÁª¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢Á´°÷¤Ë¡Ö¡Ê¼«¿È¤¬»ÙÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ËÆàÎÉ¸©Âè2Áªµó¶è»ÙÉô¤È¤·¤ÆÉÊÊª¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ï¡Ö²¿¿Í¤â¸ø¿¦¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¬Äê¡£°ìÊý¡¢»ÙÉô¤ò´Þ¤àÀ¯ÅÞ¤«¤é¸ø¿¦¤Î¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÊªÉÊ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Ç¤ÏºòÇ¯3·î¡¢Åö»þ¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬½°±¡1´üÀ¸¤Ë10Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ï¡¢°ãË¡À¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼«¿È¤ò½ü¤¯¼«Ì±¤ÎÁ´ÅöÁª¼Ô¤ÏÄÉ²Ã¸øÇ§¤ò´Þ¤á315¿Í¡£Áí³Û¤¬¿ôÉ´Ëü±ß¤Ë¾å¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ÂÉô»á¤Ï¡Ö¤Í¤®¤é¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤±¤É¡Ä¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤ÎµÄ°÷¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3Ëü±ß¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ç²¿¤«ÌòÎ©¤Ä¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤Þ¤º¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·ë¶É¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤À¤±À¯¼£ÃÄÂÎÂ¿¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¸¥¶â¤Î´ï¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤³¤ì¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î°Æ¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢»ÙÉô¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÏÀÅÀ¤òºÆÇ³¤µ¤»¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤·¡¢ºÆÇ³¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï·ë¶É¡¢³ÆµÄ°÷¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÏÃ¤·¤¿¡£