¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤¬24ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²È°û¤ß¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¿ÆÍ§¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤¬¡Ö·ÝÇ½³¦¤À¤ÈÃ¯¤È¤«¤È°û¤à¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¿¹¤Ï¡Ö¡È¥¤¥§¡Á¥¤¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê°û¤ß²ñ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²È¤Ç°æ·å¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤Ý¤ê°û¤à¡×¤È½÷Í¥¡¦°æ·å¹°·Ã¤È¤Î¿ÆÍ§´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡Ö²¿¤ÎÏÃ¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÄÉµá¤¹¤ë¤È¡¢¿¹¤Ï¡ÖÇº¤ß¡Ä¡©¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤²¤Á¤ã¤ó¡Ê°æ·å¹°·Ã¡Ë¤È¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ËÆ±¤¸Î©¾ì¤ÇÊÌ¤Î²ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡È¤³¤ÎÈÖÁÈ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡É¡È¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¡©¡É¡È¤³¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°Éß¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇä¤ì¤¿¤½¤¦¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£