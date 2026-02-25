Åì¥¨¥ì¥¯¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ¼çÎÏ³ô¤¬¹â¤¤¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢·è»»Á°¤â£Ó£Ï£Ø»Ø¿ôºÇ¹âÃÍ¤ò¹¥´¶¡þ
¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035.T>¡¢¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢³ô¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥·¥º¡ãAMD¡ä¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤áÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤¬¹â¤¯¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤ÏÈ¿È¯¤·»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÆ±´ØÏ¢¤Î¼çÎÏÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÊª¿§¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤¢¤¹ÁáÄ«¤Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î£±£±～£±·î´ü·è»»È¯É½¤ò¹µ¤¨¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤Î¥Ëー¥º¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¼ÃÍ¤Ç¤Ï²¢À¹¤Ê²¡¤·ÌÜÇã¤¤°ÕÍß¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤ÏÂ¤â¤È¶¯µ¤Í¥Àª¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS