YOASOBI¥«¥Ê¥À¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØOSHEAGA¡Ù½Ð±é·èÄê¡ªJ-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
YOASOBI¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î31Æü¤«¤é8·î2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØOSHEAGA¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£YOASOBI¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î31Æü¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ
YOASOBI¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î31Æü¤Ë½Ð±é¤·¡¢J-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±¥Õ¥§¥¹¤ÏTate McRae¡¢Lorde¡¢Twenty One Pilots¤é¤¬¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØCoachella¡Ù¤ä¡ØLollapalooza¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅª¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ã±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¿YOASOBI¡£ËÌÊÆ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢½é¤Î¥«¥Ê¥À¸ø±é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¡×
2026.03.04 ON SALE
SINGLE¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê / BABY¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://osheaga.com/en
YOASOBI OFFICIAL SITE
https://www.yoasobi-music.jp/