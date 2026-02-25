²¤½£µÄ°÷¡¦¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAIµ¡Ç½¤òÄä»ß¡¢·üÇ°¤ÎÀ¼
POLITICO Europe¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖEU Parliament blocks AI tools over cyber, privacy fears - POLITICO¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¤½£µÄ²ñ¤¬µÄ°÷¤ª¤è¤Ó¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³Ã¼Ëö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAIµ¡Ç½¤òÄä»ß¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ËÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤¿AIµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÁ÷¿®¤¬Ää»ß¤ÎÍýÍ³¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
EU Parliament blocks AI tools over cyber, privacy fears - POLITICO
¡ûÃ¼Ëö¤ÎAIµ¡Ç½¤Ë·üÇ°¡¢¾ÜºÙ¤ÏÈó¸ø³«
POLITICO¤¬³ÎÇ§¤·¤¿ÆâÉô¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£µÄ²ñ¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸î¤Î·üÇ°¤òÍýÍ³¤Ë¡¢µÄ°÷¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿AIµ¡Ç½¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥×¥ê¡¢ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎAI¥Ä¡¼¥ëÌµ¸ú²½¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾ÏºîÀ®¤äÍ×Ìó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿²¾ÁÛ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢Web¥Ú¡¼¥¸¤ÎÍ×Ìó¤Ê¤É¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²¤½£µÄ²ñ¤ÏPOLITICO¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¼°Ò¤ò¾ï¤Ë´Æ»ë¤·¡¢¶¼°Ò¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¿×Â®¤Ë¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ¡Ì©À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈò¤±¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¡Ç½Ää»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿AIµ¡Ç½¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂÐ¾Ý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ°ºî¥·¥¹¥Æ¥à¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢ÆâÉô¥á¡¼¥ë¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»äÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤Î¸¡Æ¤¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Ä¡¼¥ë¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¹ÈÏ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿É¸½àAI¥Ä¡¼¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄä»ß¤òµá¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡û²¤½£µÄ²ñ¤¬¼¨¤¹AIµ»½Ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
²¤½£µÄ²ñ¤Î¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³Æ´ë¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤Ë¸¶°ø¤Î°ìÃ¼¤¬¤¢¤ë¡£µÄ²ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤éµ¡Ç½¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤È¶¦Í¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ´ÈÏ°Ï¤Ï¤Þ¤ÀÉ¾²ÁÃæ¤Ç¤¹¡£´°Á´¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤éµ¡Ç½¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬°ÂÁ´¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á´ÍÆ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµ¡Ç½¤ÎÄä»ß¤¬°ÂÁ´¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EU¤Ï¶áÇ¯¡¢¾ðÊóÊÝ¸î¤äµ»½Ñ´ðÈ×¤Î¼«Î©À¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£°è³°´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆÃÄê¤ÎSNS¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¡¢¿¦°÷Ã¼Ëö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´«¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤½£µÄ²ñ¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ÎÍøÊØÀ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤ò°·¤¦ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£AI¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÀøºßÅª¤ÊÌäÂê¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÁÈ¿¥¤¬Åù¤·¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·ï¤ÏAIµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ËÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤¿AIµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÁ÷¿®¤¬Ää»ß¤ÎÍýÍ³¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
EU Parliament blocks AI tools over cyber, privacy fears - POLITICO
POLITICO¤¬³ÎÇ§¤·¤¿ÆâÉô¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£µÄ²ñ¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸î¤Î·üÇ°¤òÍýÍ³¤Ë¡¢µÄ°÷¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿AIµ¡Ç½¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥×¥ê¡¢ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎAI¥Ä¡¼¥ëÌµ¸ú²½¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾ÏºîÀ®¤äÍ×Ìó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿²¾ÁÛ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢Web¥Ú¡¼¥¸¤ÎÍ×Ìó¤Ê¤É¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²¤½£µÄ²ñ¤ÏPOLITICO¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¼°Ò¤ò¾ï¤Ë´Æ»ë¤·¡¢¶¼°Ò¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¿×Â®¤Ë¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ¡Ì©À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈò¤±¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¡Ç½Ää»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿AIµ¡Ç½¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂÐ¾Ý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ°ºî¥·¥¹¥Æ¥à¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢ÆâÉô¥á¡¼¥ë¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»äÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤Î¸¡Æ¤¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Ä¡¼¥ë¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¹ÈÏ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿É¸½àAI¥Ä¡¼¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄä»ß¤òµá¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡û²¤½£µÄ²ñ¤¬¼¨¤¹AIµ»½Ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
²¤½£µÄ²ñ¤Î¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³Æ´ë¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤Ë¸¶°ø¤Î°ìÃ¼¤¬¤¢¤ë¡£µÄ²ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤éµ¡Ç½¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤È¶¦Í¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ´ÈÏ°Ï¤Ï¤Þ¤ÀÉ¾²ÁÃæ¤Ç¤¹¡£´°Á´¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤éµ¡Ç½¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬°ÂÁ´¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á´ÍÆ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµ¡Ç½¤ÎÄä»ß¤¬°ÂÁ´¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EU¤Ï¶áÇ¯¡¢¾ðÊóÊÝ¸î¤äµ»½Ñ´ðÈ×¤Î¼«Î©À¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£°è³°´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆÃÄê¤ÎSNS¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¡¢¿¦°÷Ã¼Ëö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´«¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤½£µÄ²ñ¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ÎÍøÊØÀ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤ò°·¤¦ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£AI¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÀøºßÅª¤ÊÌäÂê¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÁÈ¿¥¤¬Åù¤·¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·ï¤ÏAIµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£