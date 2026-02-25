ºß´ÚÊÆ·³¡ÖÂÐ±þÂÖÀª´ØÏ¢¤Î¼Õºá¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡Ä´ÚÊÆÏ¢¹ç·±ÎýÄ¾Á°¤Ë³ëÆ£¤¬Ïª¹ü²½
ºß´ÚÊÆ·³¤¬À¾³¤¡Ê¥½¥Ø¡¢²«³¤¡Ë¤ÇºÇ¶á¼Â»Ü¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¶õÃæ·±Îý¤ò¤á¤°¤ê¥¸¥§¥¤¥Ó¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥óºß´ÚÊÆ·³»ÊÎá´±¤¬°Â·½ÐÑ¡Ê¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥Ù¥¯¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹´±¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÂÐ±þÂÖÀª¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤¬°ÂÄ¹´±¤Ë¤à¤·¤í¡Ö°ä´¸¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñËÉÉô¤¬´ØÏ¢ÊóÆ»¤Ï»ö¼Â¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÏÀ¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ºß´ÚÊÆ·³¤Ï24Æü¸á¸å10»þ¤´¤íÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¡Öºß´ÚÊÆ·³¤ÏºÇ¹â¿å½à¤ÎÂÐ±þÂÖÀª¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÇ¤Ì³¤ò´°¿ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦Äê´üÅª¤Ë·±Îý¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¡Ö²æ¡¹¤ÎÂÐ±þÂÖÀª¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Ê¤¤¡ÊWe don¡Çt make apologies¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÊÆ¹ñÂ¦¤ÏºÇ¶á¤ÎÀ¾³¤¤Ç¤Î·±Îý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤¬¹ñËÉÉôÄ¹´±¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñÂ¦¤Ë»öÁ°ÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¤·¡Ö¡Ê»ÊÎá´±¤Ï¡ËÄ¹´±¤È¹çÆ±»²ËÅµÄÄ¹¤ËÅ¬»þ¤ËÊó¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ä´¸¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡Êexpressed regret¡Ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ºß´ÚÊÆ·³¤Ï18¡Á19Æü¡¢À¾³¤¸ø³¤¾å¤ÇÊÆÂè7¶õ·³½êÂ°¤Î¿ô½½µ¡¤ÎF¡Ý16ÀïÆ®µ¡¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õÃæ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤ÇÊÆÀïÎ¬»ñ»º¤ÎB¡Ý52ÀïÎ¬Çú·âµ¡¤¬½é¤á¤Æ¹çÎ®¤·¤Æ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤Î»ñ»º¤¬Ãæ¹ñËÉ¶õ¼±ÊÌ·÷¡ÊCADIZ¡Ë¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÀïÆ®µ¡¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°ÂÄ¹´±¤ÈÄÄ±Ê¾µ¡Ê¥Á¥ó¡¦¥è¥ó¥¹¥ó¡Ë¹çÆ±»²ËÅµÄÄ¹¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤ÈÄÌÏÃ¤·¤Æ´Ú¹ñÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¡Ö¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤¬°ÂÄ¹´±Â¦¤Ë¼Õºá¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ñËÉÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï24Æü¸áÁ°¡¢ÄêÎã¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¡ÖÄÌÏÃÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ìÄêÉôÊ¬¡¢ÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ï»ö¼Â¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤¬¼Õºá¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤Î³Ë¿´Åª¤ÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤»¤º¤Ë¡Ö°ìÄêÉôÊ¬»ö¼Â¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñËÉÉô¤¬ÊóÆ»¤ò»ö¼Â¾åÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÄÌ¾ï¡¢´ÚÊÆÅö¶É¼Ô´Ö¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤ÏÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤Ê¤·¤Ë¸ø³«¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤áºß´ÚÊÆ·³¤ÎÃ±ÆÈ·±Îý¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÒ´¶¤Ê»ö°Æ¤òµÄÏÀ¤·¤¿ÄÌÏÃÆâÍÆ¤ò¹ñËÉÉô¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤¦²ò¼á¤¬·³¤ÎÆâ³°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤ì¤À¤±´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬º£²ó¤Î»ö°Æ¤ò¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æºß´ÚÊÆ·³¤¬Æ±Æü¸á¸åÃÙ¤¯¤Ë¤³¤ì¤òÈÝÇ§¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¡¢´ÚÊÆ·³Åö¶É´Ö¤Î³ëÆ£¤¬Ïª¹ü²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ëºß´ÚÊÆ·³¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤Ï¸ú²ÌÅª¤ÊÆ±ÌÁ´Ö¤ÎÄ´À°¤ËÉ¬¿Ü¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀµ³Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÁªÂòÅª¤Ê¡ÊÂÐÏÃ¡Ë¸ø³«¤Ï¶¦Æ±¤Î°ÂÊÝÌÜÉ¸¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»þ´üÅª¤ËÎ¾¹ñ·³Åö¶É¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡ÊFS¡¢¼«Í³¤Î½â¡ËÏ¢¹ç±é½¬¡¦·±Îý¤ò¹µ¤¨¡¢Ìî³°µ¡Æ°·±Îý¡ÊFTX¡Ë»Ü¹Ô°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â³Ö¤¿¤ê¤òÉ½¤·¤¿¡£¿åÌÌ²¼¤Ç´¶ÃÎ¤µ¤ì¤¿ÁÐÊý¤ÎÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬¡¢FS»Ü¹Ô¤òÌó1½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤ÆÏª¹ü¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤ÏÄÄ±Ê¾µ¹çÆ±»²ËÅµÄÄ¹¤ÈÄÌÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î9¡¦19ÆîËÌ·³»ö¹ç°ÕÉü¸µÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤ÏÆ±¤¸Î©¾ìÊ¸¤Ç¡ÖµÄÄ¹¤ÈÂÐÏÃ¤·¡¢ÂÐ±þÂÖÀª¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹·ü°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌçÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¶¦Í¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï9¡¦19·³»ö¹ç°ÕÉü¸µ¤òÊÆ¹ñÂ¦¤¬¡ÖÂÐ±þÂÖÀª¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹»ö°Æ¡×¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Î9¡¦19·³»ö¹ç°ÕÉü¸µ´ðÄ´¤ËÂÐ¤¹¤ëºß´ÚÊÆ·³Â¦¤ÎÎ©¾ì¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·Æ¿Ì¾¤òµá¤á¤¿À¯ÉÜ¶Ú¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬ÈÝÄêÅª¤Êµ¤Î®¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºß´ÚÊÆ·³Â¦¤ÏÈô¹Ô¶Ø»ß¶è°è¤ÎÉü¸µ¤Ê¤É¤ËÏª¹ü¤ËÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤êÂÐ±þÂÖÀª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®²½¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤È¤¤¤¦¸¶Â§Åª¤Ê°Õ¸«¤ò·³Åö¶É¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤ËÊ¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Ï9¡¦19ÆîËÌ·³»ö¹ç°Õ¿ä¿Ê²áÄø¤Çºß´ÚÊÆ·³¤ª¤è¤Ó¹ñÏ¢·³»ÊÎáÉô¡ÊUNC¡Ë¤È³ëÆ£¤¬À¸¤¸¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤¬ºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò´ÚÊÆ·³Åö¶É´Ö¤Ç¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£