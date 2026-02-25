¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡ä¼«Âð¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ç¡Ä¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡×¤³¤È´Ú¹ñ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬³®Àû¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡×¤³¤È¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¡Ê22¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Ë¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿´Ú¹ñÂåÉ½ÃÄ¤¬24Æü¸á¸å¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÃæ±ûÆüÊó¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¸ø¼°¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥½¥¦¥ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¿ÎÀî¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯2´§¤Î¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¥¨¥¹¥³¡¼¥È¼ÖÎ¾¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£ÀìÂ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÁ÷·Þ¤Ç¶õ¹Á¤«¤é¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡Ö¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¡£¼ÖÎ¾¤Ï²Á³Ê¤Ï3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3240Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®300¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥ËºÇ¹âµéSUV¡Ö¥¦¥ë¥¹¡×¤À¡£
¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤À¡£¼«Ê¬¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¡Ê¼«Æ°¼Ö¤È¡Ë±ï¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¹¬¤»¡£Áá¤¯¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£°ìÈÖ¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï²ÐÆé¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤ÏÀÖ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬±Ç¤¨¤ë¥¦¥ë¥¹¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Âð¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
°¦¾Î¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡×¤Ï¡¢3¡Á4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¾ëÆî¡Ê¥½¥ó¥Ê¥à¡Ë¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃ´Åö¼Ô¤À¤Ã¤¿Íý³ØÎÅË¡»Î¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤ÆÁê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤¹°µÅÝÅª¤Ê²ÃÂ®ÎÏ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ç¡¢»Ä¤ê3¼þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÆ±»þÈ´¤¤òÈäÏª¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë»ÑÀª¤òÄã¤¯¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÖÃ萊Ä÷¡Ê¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ò¤âÈ´¤µî¤Ã¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢ESPN¤â¡ÖÃãÌÜ¤Ãµ¤¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡£·è¾¡¤Ç¸«¤»¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Û¤É¡¢º£¤äÀ¤³¦¤Ë¹ì¤¯¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤â½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ø¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¦¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥µ¥í¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤â¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¡¢»ä¤ÏÂç¹¥¤¡£º£ÆüÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¾ÝÄ§Åª¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯1¼þ¡Ê111.12¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò8ÉÃ4¤Ç³ê¤ë¡£
1963Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ã¥Á¥ª¡¦¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Äã¤¤¼ÖÂÎ¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£¸ÞÎØ¤ÇÍ½´ü¤»¤ÌÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿è¤Ê¼è¤ê·×¤é¤¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤ÏºòÇ¯3·î¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¿·¼Ö¥í¡¼¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»î¾è¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö»ä¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥«¡¼¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£21Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥ÎÂçÀ»Æ²Á°¤Ç¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ë¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢µ¼Ô¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î2¥«·îÁ°¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëÎÓ¾âÉ§¡Ê¥¤¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¥®¥ë¥ê¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥àÄÌ¤êËÜÅö¤ËÂ®¤¤¡£ËÍ¤ÏÌÈµö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥®¥ë¥ê¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÄÃÀî¡Ê¥Á¥ó¥Á¥ç¥ó¡ËÁª¼êÂ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢±¿Å¾Ãæ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É³Æ¼Ò¤â¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤È¤Î¹¹ð·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£Âç²ñ¤Ç´Ú¹ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë4¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë3¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ñÊÌ¥á¥À¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁí¹ç13°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£