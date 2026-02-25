¿å¤ËÉâ¤«¤Ö¿²¿´ÃÏ¤È3ÃÊ³¬¼ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿Ê²½¡ªGorilla Sleep¡ÖTPEËí OLO¡×
¼ó¤ä¸ª¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿²¿´ÃÏ¤È»Ù¤¨¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·¤·¤¤TPEËí¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Gorilla Sleep¤Î¿·ºî¡ÖOLO¡×¤Ï¡¢¿å¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤È¼ó¤Î°ÂÄê´¶¤òÆ±»þ¤ËÁÀ¤Ã¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
¹â¤µ¤È¼ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼«Ê¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿²»ÑÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gorilla Sleep¡ÖTPEËí OLO¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¥µ¥¤¥º¡§Ìó60¡ß35¡ß9¡Á11cm²Á³Ê¡§9,980±ß¡ÊÀÇÊÌ¡ËÃæºà¡§TPE¡ÊÇ®²ÄÁºÀ¥¨¥é¥¹¥È¥Þ¡¼¡Ë¥«¥Ð¡¼ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë60%¡¿¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥ì¡¼¥è¥ó40%
Gorilla Sleep¤Ï¡¢TPEÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿Ìµ½ÅÎÏ´¶¤ÈðôÄÇ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¿çÌ²¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
OLO¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¤´¶¿¨¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¼ó¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ëí·Á¾õ¤ÈÄ´À°¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¡Ö½À¤é¤«¤¤¤È»Ù¤¨¤¬¼å¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿²¿´ÃÏ¤Î¹¥¤ß¤òºÙ¤«¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤µ¤È¼ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄ´À°¤Ç¤¤ëÉÕÂ°¥·¡¼¥È¹½À®
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¹â¤µÄ´À°¥·¡¼¥È1ËçÉÕÂ°ÉÊ¡§¼ó¥µ¥Ý¡¼¥ÈÄ´À°¥·¡¼¥È2Ëç¼ó¥µ¥Ý¡¼¥ÈÄ´À°¡§3ÃÊ³¬
ËíÁ´ÂÎ¤Î¹â¤µ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥·¡¼¥È¤È¡¢¼ó¤â¤È¤Î»Ù¤¨¤òÊÑ¤¨¤ë¥·¡¼¥È¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´À°¤ÎÊý¸þÀ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤ä¿²¤ë»ÑÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÊÑ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸Ëí¤Ç¤â»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
TPE¤Î¤×¤ë¤×¤ë¤·¤¿´¶¿¨¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¼ó¤Î»ÙÅÀ¤òºî¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½À¤é¤«¤µ¤È°ÂÄê´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¶Î©ÂÎ¹½Â¤¤¬À¸¤àÂÎ°µÊ¬»¶¤È¼ó¸µ¥Õ¥£¥Ã¥È
¹½Â¤¡§Ãæ±û¤¯¤Ü¤ßÀß·×¹½Â¤¡§¼ó¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ù¥í·Á¾õ¹½Â¤¡§²£¸þ¤¿²¤ò»Ù¤¨¤ëÎ¾¥µ¥¤¥É¹â¤áÀß·×
Æ¬Éô¤ò¼õ¤±¤ëÃæ±û¤Î¤¯¤Ü¤ß¤È¼ó¸µ¤òËä¤á¤ë·Á¾õ¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸åÆ¬Éô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ó¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¤â²Ù½Å¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º¸±¦¤ò¹â¤á¤Ë¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢²£¸þ¤»þ¤â¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Î¹â¤µº¹¤òµÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿²ÊÖ¤ê»þ¤Î»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
³Ê»Ò¾õ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¹½Â¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÈÄÌµ¤À¤òÎ¾Î©¤·¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ä¸þ¤±¤Ç¤â²£¸þ¤¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤À¶·éÀß·×
ÂÐ±þ¿²»ÑÀª¡§¶Ä¸þ¤±¿²¡¿²£¸þ¤¿²ËÜÂÎ¡§¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç´ÝÀö¤¤²ÄÇ½¥«¥Ð¡¼¡§¼è¤ê³°¤·¤ÆÀöÂõ²ÄÇ½
¼Â»ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤âÆ¬¤«¤é¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¼«Á³¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤òÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÌ¤Ç¼õ¤±¤ë´¶³Ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤ÏÄ¾ÀÜÀö¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ï¼è¤ê³°¤·¤ÆÀöÂõ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤âÀ¶·é¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥ì¡¼¥è¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤¢¤¿¤ê¤È´¥¤¤ä¤¹¤µ¤òÈ÷¤¨¡¢ËèÆü»È¤¦¿²¶ñ¤È¤·¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿²»ÑÀª¤È¼ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÁêÀ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä´À°µ¡Ç½ÉÕ¤TPEËí¤ÏÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë°ì¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌµ¤À¤È´ÝÀö¤¤ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²÷Å¬À¤È±ÒÀ¸ÌÌ¤òÆ±»þ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¸þ¤¤¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
¿å¤ËÉâ¤«¤Ö¿²¿´ÃÏ¤È3ÃÊ³¬¼ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿Ê²½·Ï¡ª
Gorilla Sleep¡ÖTPEËí OLO¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Gorilla Sleep TPEËí OLO¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯2·î20Æü¤Ç¤¹¡£
Q. Gorilla Sleep TPEËí OLO¤Î¥µ¥¤¥º¡¦½ÅÎÌ¤Ï¡©
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó60¡ß35¡ß9¡Á11cm¤Ç¤¹¡£
Q. Gorilla Sleep TPEËí OLO¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
²Á³Ê¤Ï9,980±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. Gorilla Sleep TPEËí OLO¤ÎÁÇºà¡¦À®Ê¬¤Ï¡©
¥«¥Ð¡¼ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë60%¡¿¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥ì¡¼¥è¥ó40%¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¿å¤ËÉâ¤«¤Ö¿²¿´ÃÏ¤È3ÃÊ³¬¼ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿Ê²½¡ªGorilla Sleep¡ÖTPEËí OLO¡× appeared first on Dtimes.