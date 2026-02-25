¾¼ÏÂ¥ì¥È¥íµÊÃã¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊ¸¶ñ¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¯¡ª¥×¥Ë¥é¥Ü¡ÖµÊÃã¥×¥Ë¥é¥Ü ¥¹¥¿¥ó¥É¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡õ¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡õ¥ß¥Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×
¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê½ãµÊÃã¤Î¶õµ¤¤ò¡¢´ù¤Þ¤ï¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÊÃã¥×¥Ë¥é¥Ü¡×¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ³Ê¤ä¹¥Êª¤Þ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¡¢Ê¸¶ñ¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤«¤é¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡¢¥ß¥Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü»È¤¤¤ä¤¹¤¤4ÉÊÈÖ24SKU¤ÇÅ¸³«Ãæ¡£
¥×¥Ë¥é¥Ü¡ÖµÊÃã¥×¥Ë¥é¥Ü¡×
È¯Çä»þ´ü¡§2026Ç¯2·î²¼½ÜÉÊÈÖ¿ô¡§4ÉÊÈÖSKU¿ô¡§24SKU²Á³ÊÂÓ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§1,210±ß¡Á1,870±ßÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¥ê¥Ò¥È¥é¥Ö¤Ï¡¢¿Í¤È´Ä¶¤È¾ðÊó¤Î´Ø·¸¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤ëÊ¸¶ñ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥×¥Ë¥é¥Ü¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥·¥ê¥³¡¼¥óÁÇºà¤ÎÎ©ÂÎ¥â¥Á¡¼¥ÕÊ¸¶ñ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖµÊÃã¥×¥Ë¥é¥Ü¡×¤Ï1950Ç¯Âå¤Î½ãµÊÃã¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀßÄê¤Ç¡¢Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÊª¸ìÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÊÃãÅ¹¤ÎÉñÂæÀßÄê¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø
¥·¥ê¡¼¥ºÀßÄêÇ¯Âå¡§1950Ç¯Âå¼ç¤ÊÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿ô¡§6ÂÎ
¼ç¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¥á¥Ë¥å¡¼¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¿¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡¿¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¿¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¿¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¡£
¹õÇ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ö¥Ö¥Á¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾ïÏ¢¤äÍ§¿Í¤Î´Ø·¸À¤Þ¤Ç¿Þ²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ê¸¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎË×Æþ´¶¤¬¹â¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¹¥ÊªÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸Æ°Êª¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤âÁª¤ÖÍýÍ³¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¸¶ñ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¹Ô°Ù¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÆü¾ï»ÈÍÑ¤ÎÎ¾Êý¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÅÀ¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹ mini¡¿¥¹¥¿¥ó¥É¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹
ÉÊÈÖ¡§A-8811¡Êmini¡Ë¡¿A-8812¡ÊÄÌ¾ï¡Ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§1,540±ß¡Êmini¡Ë¡¿1,870±ß¡ÊÄÌ¾ï¡Ë¥µ¥¤¥º¡Êmini¡Ë¡§½Ä180¡ß²£52¡ß¸ü¤µ52mm¥µ¥¤¥º¡ÊÄÌ¾ï¡Ë¡§½Ä200¡ß²£60¡ß¸ü¤µ60mm¼ýÍÆËÜ¿ô¡§Ìó8ËÜ¡Êmini¡Ë¡¿Ìó15ËÜ¡ÊÄÌ¾ï¡Ë
Æ¬Éô¤ò²¡¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ëÁàºî¤Ç¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É²½¤Ç¤¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î»ëÀþ°ÜÆ°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Ï¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥´¥à¤Ç¡¢´ù¾å¤Ç¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯»ý¤ÁÂØ¤¨¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
mini¤Ï»ý¤ÁÊâ¤¸þ¤±¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ç¥¹¥¯¾ïÀß¸þ¤±¤È¡¢»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÇÁª¤ÓÊ¬¤±¤·¤ä¤¹¤¤2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤ï¤ê¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á
ÉÊÈÖ¡§A-8820²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§1,320±ß¥µ¥¤¥º¡§½Ä89¡ß²£74¡ß¸ü¤µ38mm¥«¥é¥Ó¥Ê¹þ¤ß¥µ¥¤¥º¡§½ÄÌó130mm
ÀµÌÌ¤ÎÉ½¾ð¤ÈÇØÌÌ¤Î¤·¤Ã¤Ý¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«Èæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¸«¤¨Êý¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¾®Êª¤ò¤Þ¤È¤á¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î»ý¤ÁÊâ¤¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥É¶â¶ñ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦´Ñ¤ËÂç¿Í¸þ¤±¤Î¾åÉÊ¤µ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó
ÉÊÈÖ¡§PN-200²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§1,210±ß¥µ¥¤¥º¡§½Ä100¡ß²£24¡ß¸ü¤µ38mm¥«¥é¥Ó¥Ê¹þ¤ß¥µ¥¤¥º¡§½ÄÌó130mm
¥¥ã¥Ã¥×¼°¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¥«¥Ð¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤È·ÈÂÓÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
ÀµÌÌ¤ÈÇØÌÌ¤ÇÉ½¾ðº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¿§¤Ç¤â°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Ê£¿ôËÜ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¥Ú¥ó¤ò¾ïÈ÷¤·¤¿¤¤³°½Ð»þ¤ä¼êÄ¢¤Þ¤ï¤ê¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÆ±»þ¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
½ãµÊÃã¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ»ý¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¹¥¯¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤Þ¤ÇÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
Æ°Êª¥â¥Á¡¼¥ÕÊ¸¶ñ¤òµ¡Ç½¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ¥ì¥È¥íµÊÃã¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊ¸¶ñ¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¯¡ª
¥×¥Ë¥é¥Ü¡ÖµÊÃã¥×¥Ë¥é¥Ü ¥¹¥¿¥ó¥É¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡õ¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡õ¥ß¥Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¡ÖµÊÃã¥×¥Ë¥é¥Ü¡×¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î²¼½ÜÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
Q. ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁ´Éô¤Ç²¿ÉÊÈÖ¤Ç¤¹¤«¡©
4ÉÊÈÖ24SKU¤ÇÅ¸³«Ãæ¡£
Q. ¥¹¥¿¥ó¥É¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹ mini¤ÈÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Î¼ýÍÆËÜ¿ô¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
mini¤ÏÌó8ËÜ¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ÏÌó15ËÜ¤Ç¤¹¡£
Q. ¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¤È¥ß¥Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¤ÏÀÇ¹þ1,320±ß¡¢¥ß¥Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÏÀÇ¹þ1,210±ß¤Ç¤¹¡£
