¡¡¸µÂç´Ø¶×É÷¤ÎÃæ»³¹À°ì¤µ¤ó¡Ê£¶£¸¡Ë¡Ê¸µÈø¼Ö¿ÆÊý¡¢ÄÅ»Ô½Ð¿È¡Ë¤Î¤·¤³Ì¾¤¬£²ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½éÂå¶×É÷¤Ï£²¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¡½¡½¡£ÂçÃË¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿»Õ¾¢¤Ï¡Ö¶ùÅÄÀî¤ÇÅ®¤ì¤¿»þ¡¢¤Æ¤á¤¨¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤¥²¥¿¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£Åö»þ£±£´ºÐ¤ÎÃæ»³¾¯Ç¯¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¡©¡×¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£¡Ê»°ÌÚ½¤»Ê¡Ë
¿·¤·¤¤¤·¤³Ì¾¡¢¤Ê¤¼¤«·»Äï»Ò¤ÏÂç¾Ð¤¤
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£¹£·£±Ç¯£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤¬½éÅÚÉ¶¤À¤¬¡¢´û¤Ë¡ÖÃæ»³¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ»Î¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡Ö¥Î¡×¤òÂ¤·¤Æ¡ÖÃæ¥Î»³¡×¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ìµ»ö¡¢¿·½ø°ìÈÖ½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£¹·î¤Î½©¾ì½ê¤«¤é¤ÏÈÖÉÕÉ½¤Ë¤·¤³Ì¾¤¬ºÜ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î»Õ¾¢¡¢¸µ¾®·ë¶×¶Ó¤Îº´ÅÏ¥öÖÖ¿ÆÊý¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ö¤¢¤·¤¿¤«¤é¶×É÷¤Ë¤·¤í¡×¤È¿·¤·¤¤¤·¤³Ì¾¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿·»Äï»Ò¤¿¤Á¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£Éô²°¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤ÆÇÑ¶È¤·¤¿½éÂå¶×É÷¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£·Î¸Å¾ì¤Ë²¼¤²¤ëÌÚ»¥¤ä¤²¤¿È¢¤Ë¤Ï¶×É÷¤ÎÌ¾Á°¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½éÂå¤ÏÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç»°ÃÊÌÜ¤Þ¤Ç¼è¤ê¡¢£¶£²Ç¯¤Ë£±£¸ºÐ¤ÇÇÑ¶È¡£ÎÏ»Î¤È¤·¤Æ²ê¤¬½Ð¤º¡¢Áá¡¹¤Ë¤ä¤á¤ë¿Í¤ÏÆÃÃÊ¡¢ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£½é¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤é°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤·¤¿Ì¾¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢£²ÂåÌÜ¶×É÷¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¡×¤ÎÃæ¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢ÁÐÍÕ»³¤òÌ¾¾è¤ì¡×
¡¡£·£´Ç¯£··î¡¢£±£·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶×É÷¤Ï¡¢»Õ¾¢¤Îº´ÅÏ¥öÖÖ¤¬¸µ²£¹Ë¶×ºù¤ËÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·»Ï¤á¤ë¡£¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Î½ÐÀ¤¤È£³ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëº¸É¨¤ÎÂç¤±¤¬¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊäþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¬¤Ö¤ê´ó¤ê¡×¤òÂåÌ¾»ì¤È¤¹¤ëÂç´Ø¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶¿ÍÀ¸¤ò²¼ÃÏ¤Ë½Â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÇÊü¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¡Ö¤Þ¤ï¤êÆ»¡×¤¬£µ£°ËüËç¤âÇä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶×É÷¤ÎÌ¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡É¨¤Î¤±¤¬¤Ç¡¢ÈÖÉÕ¤¬Ëë²¼¤ËÍî¤Á¤¿¤ê½½Î¾¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿£·£¹Ç¯º¢¡¢¡Ö¶×É÷¤Ï»ú²è¤¬°¤¤¤«¤é¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È²þÌ¾¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¶×Ë¤¬¤¤¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶ñÂÎÌ¾¤â½Ð¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¶×É÷¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇËÜË¾¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¡¢ÉÔÌÇ¤Î£¶£¹Ï¢¾¡¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Î³ÑÀ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÁÐÍÕ»³¤È¤¤¤¦Âç²£¹Ë¤¬¤¤¤¿¡£ÁÐÍÕ»³¤¬ÃÛ¤¤¤¿»þÄÅÉ÷Éô²°¤ÇÀÎ¡¢²þÌ¾¤ò»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÏ»Î¤¬¤¤¤¿¡£»þÄÅÉ÷¿ÆÊý¤Ï¡ÖÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢ÁÐÍÕ»³¤òÌ¾¾è¤ì¡×¤È¡¢Äï»Ò¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¶×É÷¤Ï¤½¤ó¤Ê°ïÏÃ¤âÊ¹¤¡¢¤·¤³Ì¾¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¤·¤³Ì¾¤ò¤è¤¤Ì¾¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Ëä¤â¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢ËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¼¡Âè¡£»ä¤Ï¡¢¶×É÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£Âç´Ø¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢»°ÃÊÌÜ¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¶×É÷¤¬¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£³ÆÃÊ¤Ë¶×É÷¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÊÆ»Ò½ä¶È¤ÇÂÐÌÌ¡Ä¤ä¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ö¶ùÅÄÀî¤ÎÏÃ¡×
¡¡Âç´Ø»þÂå¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤ò¤·¤Î¤°¤è¤¦¤ÊÂçÃË¤¬¡¢¶×É÷¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä»¼è¡¦ÊÆ»Ò½ä¶È¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡£¶£²Ç¯¤ËÇÑ¶È¤·¤¿½éÂå¶×É÷¤ÎÃ«¸ýË¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£Å¹¤Î²°¹æ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³¶×É÷¡×¡£Å¹Æâ¤Ë¤ÏÂç´Ø¶×É÷¤Î¼Ì¿¿¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¸å±ç¼Ô¤äÃÎ¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ÎÅ¹¤ËÍè¤Æ¤ë¤¾¡ª¡¡¤Ê¤ó¤«¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤í¡×¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢Âç¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Í¡£ÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤é²¶¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¡£ÀÎÊ¹¤¤¤¿¡Ø¶ùÅÄÀî¤ÎÏÃ¡Ù¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢¤ä¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡Ö²£¹Ë¶×É÷¡¢ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¶×É÷¤Ï±Êµ×·çÈÖ¤À¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«Ì¾¾è¤Ã¤Æ²£¹Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡£ËÜ¾ì½ê¤Ç¡¢¡ØÅìÊý¤è¤ê¡¢²£¹Ë¶×É÷¡¢ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¤¿¤Þ¤é¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¢ö²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¡²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡¡¤½¤ì¤¬¶¯¤ß¤µ¡¡¤³¤Î¤ª¤ì¤Î¡¡¼ª¤Î¤¦¤·¤í¤Ç¡¡¥Ï¥¸¥±»¶¤ë¡¡²Ö¤ÎÅÇÂ©¤ò¡¡¤¤¤Ê¤¬¤é¡¡É÷¤Ë¡¡É÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¡¤¿¤ÀÁö¤ë¡ÊÀ±ÌîÅ¯Ïººî»ì¡¡ÁÖ½ÕÉè¡Ë
¡¡£³ÂåÌÜ¤¬ÅÚÉ¶¤òÊ¨¤«¤¹Æü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶×É÷¹ëµ¬
¡¡¤³¤È¤«¤¼¡¦¤³¤¦¤¡¡£±£¹£µ£·Ç¯¡¢ÄÅ»Ô±ÉÄ®À¸¤Þ¤ì¡££·£±Ç¯£´·î¡¢Âç´Ø»þÂå¤Î¶×ºù¤Î¸µ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢Æ±Ç¯£··î¡¢º´ÅÏ¥öÖÖÉô²°¤«¤é½éÅÚÉ¶¡£ËëÆâÍ¥¾¡£²ÅÙ¡£°úÂà¸å¤Ï¡¢¹ëÉ÷¡Ê²¡ÈøÀî¿ÆÊý¡Ë¡¢²ÅÉ÷¡ÊÃæÂ¼¿ÆÊý¡Ë¤é´Ø¼è£±£²¿Í¤ò°é¤Æ¤¿¡£ÁêËÐ¶¨²ñ¤Î»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ê¤ÉÎòÇ¤¡£¸½£Î£È£ËÂçÁêËÐÃæ·ÑÀìÂ°²òÀâ¼Ô¡£
¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿µ»ö
¡¡É®¼Ô¤«¤éÀèÂå¶×É÷¤ÎÂ¸ºß¤òÊ¹¤¡¢»ä¡Ê¼¼¡Ë¤âÂç¤¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£ÀèÂå¶×É÷¤ÎÅÚÉ¶¿ÍÀ¸¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·î´©»ï¡ÖÂçÁêËÐ¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤á¤¯¤ê¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ï¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡£±£¹£´£´Ç¯£±·î£±£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä»¼è¸©½Ð¿È
¡¡£µ£·Ç¯£³·î¾ì½ê¡¢¿·Äï»Ò¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê
¡¡£µ£¸Ç¯£³·î¾ì½ê¡¢¿·½øÆóÈÖ½ÐÀ¤
¡¡Æ±Ç¯£µ·î¾ì½ê¡¢ÈÖÉÕ¤Ë½é¤á¤Æ¤·¤³Ì¾¤¬ºÜ¤Ã¤¿
¡¡£¶£°Ç¯£±·î¾ì½ê¤Ë»°ÃÊÌÜ¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï»°ÃÊÌÜ¤ËÄêÃå
¡¡ºÇ¹â°Ì¤Ï¡¢£¶£±Ç¯£··î¾ì½ê¤ÎÅì»°ÃÊÌÜ£²ËçÌÜ
¡¡£¶£²Ç¯£±·î¾ì½ê¤òºÇ¸å¤ËÇÑ¶È
¡¡ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸½Ìò¤À¤Ã¤¿£µ£·¡Á£¶£²Ç¯¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö¶×É÷¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤¿¡££±·ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢£¶£±Ç¯£¶·î¤ÎÄ«´©µþÉÍÈÇ¤À¡£
¡¡»°ÃÊÌÜÎÏ»Î¤ÎÆü¾ï¤¬¡¢¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÉô²°¤Î·»ÄïÄï»Ò¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»Ñ¤¬¡¢£²¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡£±£¹£¶£±Ç¯¤Î¤³¤Î¶öÁ³¤Ë£¶£°Ç¯°Ê¾å¤â¤¿¤Ã¤Æ¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´ñÀ×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÀèÂå¤È£²ÂåÌÜ¤¬ÂÐÌÌ¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡¦¼¼Ì÷¼£¡Ë