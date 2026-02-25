HIS¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¾è¹ç°ÜÆ°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBOLEH BOLEH Ride¡×³«»Ï
¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡ÊHIS¡Ë¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¦¾è¹ç·¿°ÜÆ°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBOLEH BOLEH Ride¡×¤ò2·î1Æü¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBOLEH BOLEH Ride¡×¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ömobi¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç½ÐÈ¯ÃÏ¤ÈÌÜÅªÃÏ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¾è¼Ö¡¦ÅþÃåÍ½Äê»þ¹ï¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¼Ö¤ò¼êÇÛ¤Ç¤¤ë¡£Æ»Ï©¾õ¶·¤ä¾è¼Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤ÆAI¤¬·ÐÏ©¤ò»»½Ð¤·¡¢¾èµÒ¤ÏÁê¾è¤ê¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡£
±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ëÃæ¿´Éô¤Ç¡¢¥Ú¥È¥í¥Ê¥¹¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¤ä¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼¡¢¥¸¥ã¥é¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¡¢¥à¥ë¥Ç¥«¹¾ì¡¢¥Ö¥¥Ã¥Ó¥ó¥¿¥ó¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¥»¥ó¥È¥é¥ë±Ø¤Ê¤É¼çÍ×´Ñ¸÷ÃÏ¤ËÄä¼Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀß¤±¤ë¡£¥ê¥Ã¥Ä¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡¢EQ¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ä¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥í¥¤¥ä¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¤É¼çÍ×¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤âÄä¼Ö¤¹¤ë¡£
±¿¹Ô»þ´Ö¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î¾èµÒÄê°÷¤ÏºÇÂç12Ì¾¡£ÍøÍÑ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ömobi Community Mobility¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬É¬Í×¡£±Ñ¸ì¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ì¡¼¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾èÌ³¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î°ìÈÌ¾èµÒ¤È¤Î¾è¹ç¤È¤Ê¤ë¡£HIS¤Î¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¡ÖCiao¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£