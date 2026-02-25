103ºÐ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤È91ºÐ¤ÎÍÎ¿©Å¹¡Ä¸½Ìò¤Î¡È´ÇÈÄÌ¼¡É¤Î·ò¹¯Ä¹¼÷»Ù¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤Îº£¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¤È´ê¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤«¤é¥Ü¥±¤Ê¤¤¤Î¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¤Õ¤¯¤µ¤ó¤È¥ß¥è¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤À¡£Ï·ÊÞ¤Î¤Î¤ì¤ó¤ò¼é¤ê¡¢º£¤â¡È´ÇÈÄÌ¼¡É¤È¤·¤Æ¸½Ìò¤ÇÅ¹¤ËÎ©¤Ä¡£103ºÐ¤È91ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸»¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤é¡©¡¡Êë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤ë¤À¤±¤Ç¿©Íß¤¬Í¯¤¯¡ª¡¡2¿Í¤Î¤ªÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼
±Ç²è´Û¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯»Ï¤á¤¿¾¦Çä
¡Ö12»þ¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¤µ¤¡º£Æü¤â¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Æ£²¬»Ô¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¶ä²ÚÄâ¡×¤ÇÆ¯¤¯¡¢Å·Àî¤Õ¤¯¤µ¤ó¡£¸æÇ¯103ºÐ¤Î¸½Ìò´ÇÈÄÌ¼¤À¡£º£¤â½µ5Æü¡¢Ãë»þ¤Ë¤Ï¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¼¡ÃË¤ÇÅ¹¼ç¤Î½ÓÆó¤µ¤ó¤Î¹ç¿Þ¤ÇÌÍ¤ò¤æ¤Ç»Ï¤á¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¡£´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤ÇÅòÀÚ¤ê¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Þ¤ÇÃ´Åö¡£ÌÍ¤¬¤æ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÇØ¤¹¤¸¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¶»¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò²ó¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂÔ¤Ä¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢»ä¤Ï»ÑÀª¤¬°¤¯¤Æ¤Í¡£Éã¤Ë¡Ø¤½¤ó¤ÊÇÇØ¤¸¤ãÇÙÉÂ¡ÊÇÙ·ë³Ë¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¶»¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¤Õ¤¯¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¼¡ÃËÉ×ºÊ¤ÈÄ¹½÷¤È¤È¤â¤ËÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ï¡¢ÁÏ¶È60Ç¯¡£·ëº§¤·¤ÆÅ·Àî²È¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï26ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï±Ç²è´Û¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÀÎ¡¢Åìµþ¤Þ¤ÇËè½µ¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¤Í¡£±Ç²è¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ²Ç¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¾¦Çä¡Ê°û¿©Å¹¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²Ç¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡1960Ç¯Âå¡¢±Ç²è´Û¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¿êÂà¡£·²ÇÏ¸©Æâ¤Î±Ç²è´Û¤âÂÇ·â¤ò¼õ¤±¡¢°û¿©Å¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¹âºê¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤¬¡ØÎÁÍý¤Î¸«½¬¤¤¤ËÍè¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Èñ»Ò¤¯¤é¤¤ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼ç¿Í¤È¤ªÅ¹¤ò¤ä¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£È¾Ç¯¤Û¤ÉÄÌ¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸«½¬¤¤½¤¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡Ö¶ä²ÚÄâ¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤·¤«¤·¿ôÇ¯¸å¡¢²Ð»ö¤Ç±Ç²è´Û¤È¼«Âð¤¬¾Æ¼º¤·¡¢°û¿©¶È°ìËÜ¤Ç¾¦Çä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö±Ç²è´Û¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯»Ï¤á¤¿¾¦Çä¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Å¹¤ÏÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤ÎÌò¾ì¤äÍ¹ÊØ¶É¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ãë¤âÌë¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥Ä¥±¤Ç°û¤ó¤Ç¤Í¡£Ìë¤Ï°û¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¤¤ï¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡Ö¶ä²ÚÄâ¡×¡£20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢É×¤¬82ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢½ÓÆó¤µ¤ó¤¬µ¢¶¿¤·¡¢Å¹¼ç¤Ë¡£¿ßË¼¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÈÂ²¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìô¤ÏÊØÈëÌô¤ò°û¤àÄøÅÙ
¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢¿ÈÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Å¹¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²£ÉÍ¤ä°ñ¾ë¤Ê¤É¡¢±ó¤¯¤«¤é¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤È1ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¤Í¡£¤Þ¤¡¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¡Ø100Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ð¤¡¤Ð¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Â¹ø¤Ï¾æÉ×¡¢¼ª¤âÌÜ¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£100ºÐ¤ò²á¤®¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤¬·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡¢É´¼÷¼Ô¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇî»Î¤¬2¿ÍÍè¤ÆÁ´ÉôÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤³¤â°¤¯¤Ê¤¤¡¢¹ü¤â¾æÉ×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ßÄ²¤â¶¯¤¤¤«¤é¡¢¤ªÊ¢¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìô¤ÏÊØÈëÌô¤ò°û¤àÄøÅÙ¡×
¡¡¤È¡¢100ºÐÄ¶¤¨¤Ç¤âÉÔÄ´ÃÎ¤é¤º¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ÈÂÎ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡ÖËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤Î»¶Êâ¤ÈÆü¸÷Íá¡£ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤ë°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡Á¤¤¤¤µ¤Ê¬¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÆüÍÍ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤Í¡¢Äí¤ÎÁð¤à¤·¤ê¤âÂç¹¥¤¡£¤¤¤Ä¤â»¨Áð¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ØÄí¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Í¡×
¡¡¤·¤ã¤¬¤ó¤À¤ê¡¢Êâ¤¤¤¿¤ê¡¢Î©¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¿©»ö¤Ï3¿©¡£Ä«¤ÏÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤È¤ß¤½½Á¡¢Ìë¤Ï²ÈÂ²¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤º¤ò²¹¤á¤Æ¡¢Æù¤äµû¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¹¥Êª¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ß¥ÊÈ´·²¤Î¤¦¤Ê¤®¤À¡£
¡ÖÌ¼¤¬¹âºê¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡¢º£¤Î¤¦¤Ê¤®¤ÎÃÍÃÊ¡¢¤¤¤¯¤é¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÃÍÃÊ¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤è!¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉÌÌÇò¤¤È¾À¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¾Ð¤¦¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¡Ø¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¥¿¥¤¥×¡£¿ÈÂÎ¤Ï¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤É¡¢µ¤¤¬¶¯¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¹¥¤¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£103Ç¯¤âÀ¸¤¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤¢¤ëÆü¥Ý¥Ã¥¯¥ê¤ÈÀÂ¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤ï¤Í¤§¡£¿ÍÀ¸¤ÏÂ¾¿Í¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤Õ¤¯¤µ¤ó¤È²ÈÂ²¤¬¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ÁÇËÑ¤Ç²¿ÅÙ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÇÕ¡£ÌÍÎà¤ÎÂ¾¤Ë¤âñ»Ò¤äÌîºÚßÖ¤á¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¤Ê¤É¤ÎÄê¿©¤â¿Íµ¤¡£±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹½Ð¶Ð¤Î¤Õ¤¯¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â
É×¤¬Ç¾Æâ½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»ö¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë
¡¡1948Ç¯ÁÏ¶È¡¢¶äºÂ¤ÎÏ·ÊÞÍÎ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÆüÅì¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾¼ÏÂ10Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢91ºÐ¤Î¥ß¥è¤µ¤ó¡£½éÂå¤ÏËÇ°×¶È¤ò±Ä¤ß¡¢¥ß¥è¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë3ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤¬¡¢ËÇ°×¶È¤Ç¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¿ÍÌ®¤òÀ¸¤«¤·¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç°û¿©Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡¡¸½ºß¤Ï°ÜÅ¾¤·¡¢4ÂåÌÜ¤Î¥ß¥è¤µ¤ó¡¢5ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ëÂ©»Ò¤ÎÂçºî¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÅ¹¤ËÎ©¤Ä¡£´ÇÈÄÎÁÍý¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤À¡£
¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï»ºÃÏ¤äµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ä¤«¤¿¤µ¡¢¹á¤ê¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¡£µí¤ÈÆÚ¤Î¹ç¤¤¤Ó¤Æù¤Ï¡¢¶äºÂ¤ÎÍÌ¾¤ÊÀºÆùÅ¹¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯°ìÅÙ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡×
¡¡¤È¡¢ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ë¥ß¥è¤µ¤ó¡£8»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤À¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¢¤È¤í¤È¤í¤Î¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òµá¤á¡¢»þ¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢¥ß¥è¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¥ì¥·¥Ô¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¬2ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¼ç¿Í¤¬ÆÍÁ³Ç¾Æâ½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬»ö¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥·¥Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼ç¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿Ì£¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤À¤±¤Ï¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ß¥è¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥ß¥è¤µ¤ó¤¬4ÂåÌÜ¡¢¸å¤ËÂçºî¤µ¤ó¤¬»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¡£15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢É×¤¬Ä¹Ç¯º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¡£¥ß¥è¤µ¤ó¤ÎÀå¤òÍê¤ê¤Ë²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉü³è¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ß¥è¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë½Ð¶Ð¡£ÍèÅ¹µÒ¤¬ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¤ª¿å¤ò½Ð¤·¡¢¼«Á³¤Êµ÷Î¥´¶¤ÇÀÜµÒ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¥³¡¼¥È¤ò¤ªÃ¦¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¤ª¿å¤ò¤ª½Ð¤·¤¹¤ë¡£»ä¤Ï¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢±ó¤¯¤«¤é¤¤¤é¤·¤¿Êý¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¤¤¤é¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï±Ñ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢µÞ¤¤¤Ç·ÈÂÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸¡º÷¤·¤¿²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï²¿¤Ç¤â·ÈÂÓ¤ÇÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÌîºÚ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤Æù¤òº®¤¼¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤Î»Å¹þ¤ß¤â¥Æ¥¥Ñ¥¼êÅÁ¤¦¡£90Âå¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤À¡£
¡¡É×¤¬ÅÝ¤ì¤¿'80Ç¯Âå¡¢¥ß¥è¤µ¤ó¤Ï40ÂåÈ¾¤Ð¡£ÃË¼Ò²ñ¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡¢½÷À¤¬·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏÉ÷Åö¤¿¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ç¿Í¤Ï°Õ¼±¤¬Ìá¤é¤º¡¢¸ý¤âÍø¤±¤Ê¤¤¡£²¿¤Î¾ðÊó¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢·Ð±Ä¤ò»ØÆî¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸Êý¤ò¿®ÍÑ¤·¤¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Æþ±¡ÈñÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¶äºÂ¤Î¥Ó¥ë¤Ï¼êÊü¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï1Æü17»þ´Ö¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤È»Ò°é¤Æ¡¢Æþ±¡Ãæ¤ÎÉ×¤Î²ð¸î¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢
¡Ö¿Í¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ËèÆü¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¶ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ø¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¯½Ö´Ö¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¹¬¤»
¡Ö¼ç¿Í¤ÏÈþ¿©²È¤Ç¡¢ÆÉ½ñ²È¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÇØ¤Ï¹â¤¤¤·¤ªÏÃ¤â¾å¼ê¡£¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¤Î¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¼ç¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÊÄÅ¹¤Þ¤ÇÉ¬¤º¤ªÅ¹¤Î¶ù¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÃúÇ«¤Ë°§»¢¤¹¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤Ë¤âÎÁÍý¤Ë¤â°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ×¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£º£¤Ç¤â²µ½÷¿´¤Ï¡È¸½Ìò¡É¤À¡£
¡¡¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£Â¿¾¯¹ø¤¬ÄË¤¯¤Æ¤â¡¢ÁáÄ«¤«¤é³°¤Ë½Ð¤Æ1Æü¥È¡¼¥¿¥ë5ÀéÊâÊâ¤¯¤Î¤¬Æü²Ý¡£
¡Ö¤¿¤À»¶Êâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥´¥ß½¦¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£Ç³¤ä¤¹¥´¥ß¤ÎÆü¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï²ÄÇ³Êª¡¢Ç³¤¨¤Ê¤¤¥´¥ß¤ÎÆü¤ÎÁ°Æü¤Ë¤ÏÉÔÇ³Êª¤ò½¦¤Ã¤Æ¤Í¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢¶è¤Î¥´¥ß½¦¤¤¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Ï»É¤·¤å¤¦¡£¼«Âð¤ÇºÙ¤«¤¤ºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤ÈÆ¬¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Ï¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤ªÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤ä»¶Êâ¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÈÕ¼à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡ÖÀÖ¥ï¥¤¥ó¤â¾ÆÃñ¤â¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï²¿¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤Î¡£º£Ä«¤Ï²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢º½´Î¤Î¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¤Ã¤¿¤é¥ï¥¤¥ó¤È¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤Ç°ìÇÕ°û¤ó¤Ç¿²¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åò¤»¤ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¤âÈÎÇä¡£¿¿¿´¤³¤â¤Ã¤¿ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¡¢²ÈÄí¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤ÈÄÌÈÎ¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¡£
¡Ö¼ç¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿Ì£¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ø¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¯½Ö´Ö¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸µµ¤¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×
¡¡1948Ç¯ÁÏ¶È¡£¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÍÎ¿©¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤ÎÄ´ÅÙÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ï·ÊÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¿Íµ¤¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤ÏÍ½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥ß¥è¤µ¤ó¤Î½Ð¶ÐÆü¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿îß»ýÍÛ»Ò