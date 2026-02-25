»Ò¶¡¤«¤é¡Ö¥É¥é¥¤¥äー¤Ï¡ÈÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¤¤«¤éÃ»¤¯¤·¤Æ¡É¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ËèÆü¥¿¥¤¥Þー¤Ç¡Ø5Ê¬°ÊÆâ¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È±¤ò½½Ê¬¤Ë´¥¤«¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÀáÌó¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥É¥é¥¤¥äー¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡©
¥É¥é¥¤¥äー¤Ï¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬1200WÁ°¸å¤È¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â³Û¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¾¤Ë¾ÃÈñÅÅÎÏ1200W¤Î¥É¥é¥¤¥äー¤ò1Æü10Ê¬»ÈÍÑ¤·¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶âÃ±²Á¤ò1kWh¤¢¤¿¤ê31±ß¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ²ÈÄíÅÅµ¤À½ÉÊ¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ°ÂÃ±²Á¡Ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó6±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òËèÆüÂ³¤±¤Æ¤â¡¢1¥ö·î¤ÇÌó180±ßÁ°¸å¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
5Ê¬°ÊÆâ¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÎÌó3±ß¡¢1¥ö·î¤ÇÌó90±ß¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢10Ê¬¤«¤é5Ê¬¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤â¡¢·î¤Îº¹³Û¤ÏÌó90±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥äー¤Ï¡ÖÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¤²ÈÅÅ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Û¤É¡¢²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
È±¤ò½½Ê¬¤Ë´¥¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯
È±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½¢¿²¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬Èé¤Ë»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤æ¤ß¤ä¥Õ¥±¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº¬¸µ¤¬¼¾¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Æ¬Èé´Ä¶¤Î°²½¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¨¤ì¤¿È±¤Ï¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢Ëà»¤¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ÞÌÓ¤äÀÚ¤ìÌÓ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢È±¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢ÍÑÉÊ¤òÄÉ²Ã¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿ôÉ´±ß¤«¤é¿ôÀé±ß¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ï¤º¤«¤ÊÅÅµ¤Âå¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢ÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£
¾å¼ê¤ËÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤¹¹©É×
ÅÅµ¤Âå¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ»þ´Ö¤òÌµÍý¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨¤è¤¯´¥¤«¤¹¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÆþÍá¸å¤¹¤°¤Ë¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¤¡¢¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¼è¤ë¤À¤±¤Ç¥É¥é¥¤¥äー»þ´Ö¤ÏÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÛ¿åÀ¤Î¹â¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤¦¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¹É÷¤ÇÁ´ÂÎ¤ò´¥¤«¤·¤¿¸å¡¢ºÇ¸å¤ËÎäÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬À°¤¤¡¢´¥Áç»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È±¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢º¬¸µ¤«¤é½ç¤Ë´¥¤«¤¹¤³¤È¤ÇÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Î¹â¤¤¥É¥é¥¤¥äー¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¡Ö5Ê¬°ÊÆâ¡×¤È·è¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¸úÎ¨²½¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÀáÌó¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ò¹¯¤È²È·×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ
¥É¥é¥¤¥äー¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤ò5Ê¬Ã»½Ì¤·¤Æ¤â¡¢1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÀáÌó³Û¤Ï¿ô½½±ß¤«¤é100±ßÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢È±¤äÆ¬Èé¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀáÌó¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤äÆü¾ï¤Î²÷Å¬¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç²È·×´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
