¶ÌÀîÅ°»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥ÈÇÛÉÛ¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤¸¤á¤À¤Ã¤Æ¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£²£µÆü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ò½°±¡µÄ°÷¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿ÌäÂê¤ò¹ñ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤¿Á´Éô¤¤¤¸¤á¤À¤Ã¤Æ¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡Áª¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅöÁª½Ë¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£´Æü¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆ±ÆüÌë¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ»ÙÉôÄ¹¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÊÊª¤ò´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢¡Öº£²ó¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ï¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö£³£°£°¿Í¤Ë£³Ëü±ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢£¹£°£°Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤Î£¹£°£°Ëü±ß¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤«¤é¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¤ª¶â¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î»ñ¶â¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¡Ö´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¤Ç¤Ê¤·¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î£±£°£°£°Ëü±ß¤òÇÛ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î´ë¶È¤È¤«ÃÄÂÎ¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢À¯¼£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÏÃ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤ËÂç¤¤¯Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¹ñ²ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤âÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤¿Á´Éô¤¤¤¸¤á¤À¤Ã¤Æ¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖàÁáÉÄ¿ä¤·á¤ÎÊý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤«¡¢¤½¤ÎÈãÈ½¤È¤«¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤¤¤¸¤á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼è¤é¤ì¤ëÏÀÄ´¤¬ºÇ¶á¤è¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢À¯¼£¤Î¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¸¤á¤Ã¤Æ¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÄÉµÚ¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÁáÉÄ¤µ¤ó¤À¤±¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£