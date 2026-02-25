Discord¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§Æ³Æþ¤ò2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë±ä´ü¡¡¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼·üÇ°¼õ¤±¸«Ä¾¤·
ÊÆDiscord¤Ï2·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇ¯ÎðÊÝ¾Ú¡ÊAge Assurance¡Ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿2026Ç¯3·î¤«¤é¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤Ø±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô·óCTO¡ÊºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥ô¥£¥·¥å¥Í¥Õ¥¹¥¡¼»á¤Ï¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Î°Õ¿Þ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢Êý¿Ë¤ÎºÆÀ°Íý¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇ¯ÎðÊÝ¾Ú¤Ï¡¢À®¿Í¤ÎÍøÍÑÂÎ¸³¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÀßÄê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë»Üºö¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2·î9Æü¤ÎÈ¯É½¸å¡¢°ìÉô¤Ç¡ÖÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î´é¥¹¥¥ã¥ó¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥·¥å¥Í¥Õ¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬¡¢½¾ÍèÄÌ¤êÄÉ²Ã¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
Ç¯Îð¿äÄê¤ËÍÑ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤«¤é¤Î·Ð²á´ü´Ö¡¢»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤ÎÅÐÏ¿¾õ¶·¡¢»²²Ã¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î·¹¸þ¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÆâÍÆ¤äÅê¹ÆÆâÍÆ¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÉ²Ã¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¯ÎðÀ©¸ÂÉÕ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Ì¤À®Ç¯¸þ¤±¤Î½é´ü°ÂÁ´ÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Æ°È½Äê¤ÇÀ®¿Í¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¹ñ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤òË¡Îá¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢´é¤Ë¤è¤ëÇ¯Îð¿äÄê¤ä¿ÈÊ¬¾Ú³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢Ë¡Îá¤Ë±è¤Ã¤¿¼êË¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î±ä´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÄó·È¤ò½ä¤ë·üÇ°¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È°ìÉô³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Äó·ÈÀè¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤¿Persona¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤äµ¡Ç½¤ò½ä¤ê¡¢´Æ»ëÍÑÅÓ¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ìÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¸¦µæ¼Ô¤é¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
Discord¤Ï2026Ç¯¸åÈ¾¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¡¢¼¡¤Î²þÁ±ºö¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³ÎÇ§¼êÃÊ¤Î³È½¼¡§ ´é¥¹¥¥ã¥ó¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÄó¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¥Ù¥ó¥À¡¼¤ÎÆ©ÌÀ²½¡§ Äó·È¤¹¤ëÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎÌ¾¾Î¤È¥Ç¡¼¥¿¼è¤ê°·¤¤Êý¿Ë¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡£
¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹½èÍý¤ÎµÁÌ³²½¡§ ´é¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤¿Ç¯Îð¿äÄê¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤¬Ã¼Ëö³°¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
Spoiler¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿·Àß¡§À®¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°Ê³°¤Ë¤â¡¢½Å¤¤ÏÃÂê¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¡¢À¯¼£¤ÎÏÃÂê¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Âµ¡Ç½¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
Æ©ÌÀÀ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¶¯²½¡§ ¼«Æ°È½Äê¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·¤ä¡¢³ÎÇ§¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ê¤É¤ÎÅý·×¾ðÊó¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇ¯ÎðÊÝ¾Ú¤Ï¡¢À®¿Í¤ÎÍøÍÑÂÎ¸³¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÀßÄê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë»Üºö¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2·î9Æü¤ÎÈ¯É½¸å¡¢°ìÉô¤Ç¡ÖÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î´é¥¹¥¥ã¥ó¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥·¥å¥Í¥Õ¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬¡¢½¾ÍèÄÌ¤êÄÉ²Ã¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
Ç¯Îð¿äÄê¤ËÍÑ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤«¤é¤Î·Ð²á´ü´Ö¡¢»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤ÎÅÐÏ¿¾õ¶·¡¢»²²Ã¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î·¹¸þ¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÆâÍÆ¤äÅê¹ÆÆâÍÆ¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÉ²Ã¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¯ÎðÀ©¸ÂÉÕ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Ì¤À®Ç¯¸þ¤±¤Î½é´ü°ÂÁ´ÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Æ°È½Äê¤ÇÀ®¿Í¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¹ñ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤òË¡Îá¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢´é¤Ë¤è¤ëÇ¯Îð¿äÄê¤ä¿ÈÊ¬¾Ú³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢Ë¡Îá¤Ë±è¤Ã¤¿¼êË¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î±ä´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÄó·È¤ò½ä¤ë·üÇ°¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È°ìÉô³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Äó·ÈÀè¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤¿Persona¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤äµ¡Ç½¤ò½ä¤ê¡¢´Æ»ëÍÑÅÓ¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ìÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¸¦µæ¼Ô¤é¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
Discord¤Ï2026Ç¯¸åÈ¾¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¡¢¼¡¤Î²þÁ±ºö¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³ÎÇ§¼êÃÊ¤Î³È½¼¡§ ´é¥¹¥¥ã¥ó¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÄó¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¥Ù¥ó¥À¡¼¤ÎÆ©ÌÀ²½¡§ Äó·È¤¹¤ëÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎÌ¾¾Î¤È¥Ç¡¼¥¿¼è¤ê°·¤¤Êý¿Ë¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡£
¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹½èÍý¤ÎµÁÌ³²½¡§ ´é¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤¿Ç¯Îð¿äÄê¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤¬Ã¼Ëö³°¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
Spoiler¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿·Àß¡§À®¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°Ê³°¤Ë¤â¡¢½Å¤¤ÏÃÂê¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¡¢À¯¼£¤ÎÏÃÂê¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Âµ¡Ç½¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
Æ©ÌÀÀ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¶¯²½¡§ ¼«Æ°È½Äê¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·¤ä¡¢³ÎÇ§¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ê¤É¤ÎÅý·×¾ðÊó¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£