¿·¼Ö242Ëü±ß¤Ç6Â®MT¤Î¤ß¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡È¿·¡É¥ä¥ê¥¹¡×È¯É½¡ª ÀìÍÑ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¹¤Ç¡Ö15mm¥í¡¼¥À¥¦¥ó¡×¡õ6ÅÀ¥Ù¥ë¥ÈÅëºÜ¡ª ¡ÈÁö¤ê¤ËÁ´ÆÃ²½¡É¤·¤¿Ä¶¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡Ö¥«¥Ã¥×¥«¡¼¡×²þÎÉ·¿È¯Çä
²÷Å¬À¤è¤ê¤âµ¡Ç½½Å»ë ¡Ö¹ÅÇÉ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬²þÎÉ
¡ÖTRD¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥È¥è¥¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥¸¥ó¥°¡õ¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡ÊTCD¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î20Æü¡¢¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤Î¥ì¡¼¥¹¸þ¤±²ÍÁõ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ä¥ê¥¹ ¥«¥Ã¥×¥«¡¼¡×¤ò°ìÉô²þÎÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ä¥ê¥¹¤Ï2020Ç¯2·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÄÌ»»4ÂåÌÜ¤Î¸½¹Ô·¿¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼ÖÌ¾¤Î¥ä¥ê¥¹¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬6Â®MT¤Î¤ß¤Î¡Ö¿·¥ä¥ê¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¥ä¥ê¥¹ ¥«¥Ã¥×¥«¡¼¤Ï¥ä¥ê¥¹¤Î5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹ÀìÍÑÁõÈ÷¤ò²ÍÁõ¤·¤¿´°À®¼ÖÎ¾¡Ê¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ä²÷Å¬À¡¢ÀÅ½ÍÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¥µ»ÀìÍÑÉôÉÊ¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤Ç¸øÆ»Áö¹Ô¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Î»þÂå¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¡Ê¼Ö¼ï¸ÂÄê¡Ë¥ì¡¼¥¹¡Ö¥ä¥ê¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¶¥µ»ÍøÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿ÀìÍÑÁõÈ÷¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢µ¡Ç½ÁõÈ÷¤Îºï½ü¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ·ÚÎÌ²½¤È¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô»þ¤ÎÁà½ÄÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Êµ¬Äê¡Ë¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ê²þÂ¤¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÆ±¼ÖÎ¾¡¦Æ±¾ò·ï¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Äã¥³¥¹¥È¤«¤Äµ¤·Ú¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¡¢ÏÓ¤òËá¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥ä¥ê¥¹¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¶¥µ»¸þ¤±¤Î·ÚÎÌ¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î¸ò´¹¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡Ê¥«¥Ð¡¼¡Ë¥ì¥¹¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÅ´¥Á¥ó¡Ë¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£²Ã¾þ¤ò¾Ê¤¡¢¹ÅÇÉ¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥ä¥ê¥¹¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ºÀìÍÑÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¡Ê6ÅÀ¼°+¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¡Ë¤ÈSabletÀ½6ÅÀ¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¯¥à¥ÀÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢SRS¥µ¥¤¥É¡¦¥«¡¼¥Æ¥ó¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ï¾ÊÎ¬¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¼èÉÕÉô¤Î¥«¥Ð¡¼¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥Í¥¹¡ÊÇÛÀþ¡Ë¤â½üµî¡£²÷Å¬À¤òºï¸º¤·¡¢¥ì¡¼¥¹Áö¹Ô¤òÄÉµá¤·¤¿¹ÅÇÉ¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¸þ¤±¤Î¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀìÍÑÁõÈ÷¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ï15mmÄã¤¤ÀìÍÑ¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤ä¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥Ð¥¦¥ó¥É¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê¥Ð¥ó¥×¥é¥Ð¡¼¡Ë¤âÀìÍÑ³«È¯ÉÊ¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼ËÜÂÎ¤ÏÆâÉô¹½Â¤¤ä»ÈÍÑ¥ª¥¤¥ë¸«Ä¾¤·¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ï14ÃÊ³¬¤Î¸º¿êÎÏÄ´À°¼°¤È¤·¡¢Áö¹Ô¥³¡¼¥¹¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ²ó¤ê¤ÎÆ°¤¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥¯¥¹¥ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Ï¥Ö¥Ü¥ë¥È¡õ¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹Áö¹Ô»þ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ¹¹¤ä¸ò´¹¡¢½¤Íý¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¡¢ËÜµ¤¤ÎÁö¤ê¤ò½½Ê¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤ÏºÇÂç½ÐÎÏ120ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯14.8kgf¡¦m¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¿åÎä¼°¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¤òÅëºÜ¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥óËÜÂÎ¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÉõ°õ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¤¬¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¸£°ú¥Õ¥Ã¥¯¤ä¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤òÀßÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥È¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ä¥ê¥¹¤Î²þÎÉ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¡£¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ª¤è¤Ó¥·¥ã¡¼¥¯¥Õ¥£¥ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Î¿·¥ä¥ê¥¹ ¥«¥Ã¥×¥«¡¼¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï242Ëü5500±ß¤Ç¤¹¡£