¡ÖÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê22¡Ë¤¬Á¥Æâ¤Î£¶³¬¤«¤é£´³¬¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤Þ¤Ç¡Ê¹â¤µÌó£¸¥áー¥È¥ë¡Ë¸í¤Ã¤ÆÅ¾Íî¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¡¡¹Ò¹ÔÃæ¤Î¡Ö¥Õ¥§¥êー¤ª¤ì¤ó¤¸ ¤¨¤Ò¤á¡×Á¥Æâ¤Ç»ö¸Î
¤¤ç¤¦¡Ê25Æü¡Ë¸áÁ°0»þÈ¾º¢¡¢¥Õ¥§¥êーÁ¥Æâ¤ÇµÞ´µ¤¬È¯À¸¤·¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÄú¤¬½ÐÆ°¤·µß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Ûµß½õ³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¡¡ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê22¡Ë¤¬Å¾Íî»ö¸Î
ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê22¡Ë¤¬£¶³¬¤«¤é£´³¬¤ËÅ¾Íî¤«
¹â¾¾³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°0»þÈ¾º¢¡¢¡Ö¥Õ¥§¥êー¤ª¤ì¤ó¤¸ ¤¨¤Ò¤á¡×¡ÊÁí¥È¥ó¿ô£±£´¡¤£·£µ£¹¥È¥ó¡Ë¤Î¾èÁÈ°÷¤«¤é¹Åç³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¡Ö0»þ20Ê¬º¢ÂçºåÆî¹Á¤«¤éÅìÍ½¹Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ò¹ÔÃæ¤ÎÁ¥Æâ¤ÇÂçºåÉÜÇð¸¶»Ô¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê22¡Ë¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÁ¥Æâ¤Î£¶³¬¤«¤é£´³¬¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤Þ¤Ç¡Ê¹â¤µÌó£¸¥áー¥È¥ë¡Ë¸í¤Ã¤ÆÅ¾Íî¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ä»ëÄú¡Ö¤¯¤ê¤Ê¤ß¡×¤¬½ÐÆ°
³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤«¤é¡¢½ä»ëÄú¤¯¤ê¤Ê¤ß¡¢½ä»ëÁ¥¤¤¤Ö¤ Àø¿å»Î£´Ì¾¡Ê¤¦¤ÁµßµÞ°÷£²Ì¾¡Ë¤¬µß½õ¤Î¤¿¤á½ÐÆ°¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï¡¢³¤¾åÊÝ°Â´±¤Î½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÃËÌÚÅçËÌÊý³¤°è¤Ë¤Æ½ä»ëÄú¤¯¤ê¤Ê¤ß¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢¸áÁ°3»þ35Ê¬¤´¤í¡¢¹â¾¾³¤¾åÊÝ°ÂÉô´ðÃÏ»·¶¶¤ÇµßµÞÂâ¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Î³¤¤Î¾õ¶·¤Ï
Åö»þ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìËÌÅì¤ÎÉ÷1.5¥áー¥È¥ë¡¢»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Î¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
