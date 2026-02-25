¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤òÀººº¡¡¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Í¥È¥Õ¥ê¤è¤êÍ¥°Ì¤«
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡ÊWBD¡Ë¤Ï24Æü¡¢Çã¼ý³Û¤ò1³ô31¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤¿Æ±¶È¤ÎÊÆ¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤«¤é¤Î½¤ÀµÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿·ÀÌó¤è¤ê¤â¹¥¾ò·ï¤Î¡ÖÍ¥°Ì¤ÊÄó°Æ¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£WBD¤ÏÇã¼ý¾ò·ï¤ÎÍ¥Îô¤òÀººº¤·¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡WBD¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï½¤ÀµÄó°Æ¤Ç¡¢¸½¶â¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤ò½¾Íè¤Î1³ô30¥É¥ë¤«¤é31¥É¥ë¤Ë¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë1³ô27.75¥É¥ë¤ò¾å²ó¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ºÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î°ãÌó¶â70²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû1Àé²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤âÄÉ²Ã¤·¤¿¡£