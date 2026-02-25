¥Õ¥¸¥É¥é¥Þ¡Ö¾Úµò¤ÎPC¤ò¥É¥ê¥ë¤Ç¤Ö¤Á²õ¤·¤¿¿Í¤â¡×µ¿ÏÇ¤ÎÀ¯¼£²È¤á¤°¤ë·Ù»¡¥»¥ê¥Õ¤Ë¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×
Ê¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Âºß¤ÎÀ¯¼£²È¤Î¹ÔÆ°¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤ËÂÐ¤·¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Ê¡»Î¤¬Â¢Á°¶¶·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¤«¤éÊóÆ»Ã´Åö¤òÃ´¤¦¹Êó²Ý2·¸¤Ë°ÛÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ÀôÎÛÂÀÏº¤ò±é¤¸¡¢·º»ö¤Ø¤Î³ëÆ£¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼Ò²ñÇÉ·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡£
5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º²È¡¦Ìî¾åµþ¹á¡Ê²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡Ë¤Î°¦Â©»Ò¡¦¹¸¡Ê¹âÌÚÇÈÎÜ¡Ë¤ÎÍ¶²ý»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÁÜºº1²Ý¤¬´Æ¶Ø¸µ¤òÆÃÄê¤·¤¿¤¬¡¢ÁÜºº2²Ý¤¬¸ø¶â²£ÎÎµ¿ÏÇ¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤òÁÀ¤¦¼ã¼êÀ¯¼£²È¡¦¼ãÁð¸»°¡ÊÀªÅÐ·òÍº¡Ë¤Î°¦¿ÍÂð¤È»ê¶áµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¡£º£Àô¤é¹Êó¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊóÆ»¤ò¹µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÁÜºº¾õ¶·¤ò¿ï»þ¶¦Í¤¹¤ë¡ÖÊóÆ»¶¨Äê¡×¤ò°ÍÍê¤¹¤ëÃæ¡¢1²Ý¤È2²Ý¤Ç¤ÏÁÜºº¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò½ä¤ëÂÐÎ©¤¬µ¯¤¤¿¡£
ÁÜºº1²ÝÄ¹¤ÎËÌÀî°ì¡ÊÄÅÅÄ´²¼£¡Ë¤Ï¿ÍÌ¿ºÇÍ¥Àè¤òÍýÍ³¤Ë¿Í¼Áµß½ÐºîÀï¤ÎÀè¹Ô¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢ÁÜºº2²ÝÄ¹¤Ï¡¢²£ÎÎµ¿ÏÇ¤¬2Ç¯±Û¤·¤ÎÁÜºº¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢Î¢¶â¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¤ËÄñ¹³¡£¤½¤ÎºÝ¡¢2²ÝÄ¹¤Ï¡Öº£¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç·Ù»¡¤¬ÊÑ¤ËÆ°¤±¤Ð¡¢¡Ê¼ãÁð¤¬¡Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤ò¿Þ¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¾Úµò¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¥É¥ê¥ë¤Ç¤Ö¤Á²õ¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤Å¤«¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¤ï¡Á¡×¡Ö¾Úµò¤â¤ß¾Ã¤·¤ÎÎá¤È¤·¤Æ¡È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¥É¥ê¥ë¤Ç·ê¤ò¶õ¤±¤Æ¾Úµò±£ÌÇ¤·¤¿¡É¤Ê¤É¡¢·ë¹½Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ë¤È¤³¤í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¼Âºß¤ÎÀ¯¼£²È¡Ê¥É¥ê¥ëÍ¥»Ò¡Ë¤Ç¤Æ¤¤ÆÁð¡×¡Ö¥É¥ê¥ëÍ¥»Ò¥Í¥¿Æþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Êw¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¸«¤Æ¤¿¤é¾®Þ¼¥É¥ê¥ëÍ¥»Ò¤Î·ï¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ï¤í¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Þ¼Í¥»Ò½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î·Ð»ºÁê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿14Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ÎÉÔÌÀÏ¯¤ÊÀ¯¼£»ñ¶â»Ù½Ð¤ÎÌäÂê¤Ç¼Ç¤¤·¤¿ºÝ¡¢¸¡»¡¤Ë¤è¤ë»öÌ³½ê¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¡¢ÅÅµ¤¥É¥ê¥ë¤Ç·ê¤ò³«¤±¤é¤ì¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥É¥ê¥ëÍ¥»Ò¡×¤È¤Î¸Æ¾Î¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤ÏÊ£¿ô¤ÎµÓËÜ²È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä³ÆÏÃ¤Î¹½À®¤Ê¤É¤ò¶¦Æ±¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¥º¥ë¡¼¥àÊý¼°¤òºÎÍÑ¡£FOD¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤ÇÃÏ¾åÇÈ¡ßÇÛ¿®¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Îseason1¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢FOD¤Çseason2¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£