¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Çµ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©½àÈ÷¤«¤é¼êÂ³¤¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¿Ê¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£DX²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢µ¯¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µ¯¶È¤Î¼êÂ³¤¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¡¦»ñ¶â·×²è¤Î¹Í¤¨Êý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë
¡Ö¤º¤Ã¤È²¹¤á¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ò¶»¤Ëµ¯¶È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÆ¬¤ò¤è¤®¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¼êÂ³¤¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤ª¶â¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2026Ç¯¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¿·Ë¡¡Ê¼èÅ¬Ë¡¡Ë¤Î»Ü¹Ô¤äDX²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±À©ÅÙ¤ä³ÎÄê¿½¹ð¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢³«¶ÈÆÏ¤Î½Ð¤·Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¯¶È¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ä»ñ¶â·×²è¤Þ¤Ç¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½ç¤òÅ°ÄìÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
µ¯¶ÈÁ°¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¡ª¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤Êý¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¥á¥ê¥Ã¥È
°Õ»×·èÄê¤¬Â®¤¤
ÀßÎ©ÈñÍÑ¤Ï0±ß
»Å»ö¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼«Ê¬¤Ç²¼¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Á°Äó¤Î¤¿¤á¡¢°Õ»×·èÄê¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÂ®¤¯ºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô½½Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ê¤é³«¶ÈÆÏ¤Î¤¿¤á¡¢ÀßÎ©ÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤òÁª¤Ù¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤»Å»ö¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡û¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¼ýÆþ¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¤
¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍÑ¤¬²¼¤¬¤ë
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¡ÖµëÍ¿¡×¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ýÆþ¤Ï¥¼¥í±ß¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÆþ¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍÑ¤â²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥í¡¼¥ó¤Î¿³ºº¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤â¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¤È¤¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÖË¡¿ÍÀ®¤ê¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡©
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤«¤éË¡¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡ÖË¡¿ÍÀ®¤ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£Çä¾å¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤è¤ê´ë¶È¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÇÀ©¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ë¡¿ÍÀ®¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¤¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÀ®¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Çä¾å¤«¤é·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤¿½êÆÀ¤¬900Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï½êÆÀÀÇ¤¬33¡ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤Ï23.2¡ó¤Î¤¿¤á¡¢Ë¡¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÀáÀÇ¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂÁ©¡ÛºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ç¿Ê¤á¤ë¡Öµ¯¶È¤Î¼êÂ³¤¡×4¥¹¥Æ¥Ã¥×
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û³«¶ÈÆÏ¤ÎÄó½Ð
¤Þ¤º¡¢Ç¼ÀÇÃÏ¤ò´É³í¤¹¤ëÀÇÌ³½ð¤ËÂÐ¤·¡¢³«¶ÈÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«¶ÈÆÏ¤ÏÀÇÌ³½ð¤ÎÁë¸ý¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÂ¾¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÏ½Ð¤ò½Ð¤»¤ëÌ±´Ö¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç½ñÎàºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³«¶ÈÆÏ¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤Ï¡¢»ö¶È¤Î³«»ÏÆü¤¬½êÂ°¤¹¤ëÇ¯ÅÙÊ¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡ûÀÄ¿§¿½¹ð¾µÇ§¿½ÀÁ½ñ¤ÎÄó½Ð
³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤ÏÀÄ¿§¿½¹ð¤ÈÇò¿§¿½¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ¿§¿½¹ð¤Î¤Û¤¦¤¬ÀáÀÇ¤Ç¤ÏÍÍø¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿§¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÀÇÌ³½ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÄ¿§¿½¹ð¾µÇ§¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¿§¿½¹ð¤Ç¤ÏºÇÂç65Ëü±ß¤ÎÀÄ¿§¿½¹ðÆÃÊÌ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÊ¬½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ê£¼°Êíµ¤Ç¤ÎµÄ¢¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢³ÎÄê¿½¹ð¥½¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡û»ö¶ÈÍÑ¸ýºÂ¤Î³«Àß¤È²°¹æ¤Î·èÄê
É¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ö¶ÈÍÑ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¶èÊÌ¤·¤Æ¤ª¶â¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤áÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¸ýºÂ¤ÎÌ¾µÁ¤ò²°¹æÉÕ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²°¹æ¤È¤Ï¡Ö¡»¡»»öÌ³½ê¡×¤ä¡Ö¡»¡»¾¦Å¹¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¤ä»öÌ³½ê¤ÎÌ¾Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¾å¤ÎµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¤°Õ¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®ÍÑÎÏ¤Î¸þ¾å¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¤ÎÌÀ³Î²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦»Ô¶èÄ®Â¼¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð
¡Ö»ö¶È³«»ÏÅù¿½¹ð½ñ¡×¤ò¡¢¼«¼£ÂÎ¤ØÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©ÀÇ»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¤Î³«¶È¤ò¿½¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤ê¡¢Äó½ÐÀè¤ä´ü¸Â¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î½àÈ÷
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ä¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨
²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤¬¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ÎÊÝ¸±¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ¤°Õ·ÑÂ³¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤ÎÍÌµ¤ÈÁ°Ç¯¤Î½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤¬¤¤¤ëÊý¤ÏÇ¤°Õ·ÑÂ³¡¢Ã±¿È¤ÎÊý¤Ï¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¤Û¤¦¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ûÇ¯¶â¤ÎÊä¶¯
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼õµë¤Ç¤¤ë¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ç¯¶â¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÉÕ²ÃÇ¯¶â
iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë
¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â
¤Þ¤ºÉÕ²ÃÇ¯¶â¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ·î400±ß»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËèÇ¯¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤ò200±ßÁý¤ä¤»¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉÕ²ÃÇ¯¶â¤ò10Ç¯»ÙÊ§¤¦¤È¥³¥¹¥È¤Ï4Ëü8,000±ß¤Ç¡¢ËèÇ¯¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤ò2Ëü4,000±ßÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£
iDeCo¤Ï³Ý¶â¤òµò½Ð¤·¤ÆÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤·¡¢Ï·¸å¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£³Ý¶â¤¬½êÆÀÀÇ¹µ½ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÇ¶â¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤¿¤áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¸øÅª¤ÊÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·î6Ëü8,000±ß¤¬¾å¸Â¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥é¥ó¤«¤éÁª¤ó¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û³«¶È»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ
³«¶È»ñ¶â¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥«¥Õ¥§¡¦ÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É°û¿©Å¹¤Î¾ì¹ç¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÄÂÎÁ¤ä½º´ï¡¦ÀßÈ÷¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤ä¿©´ï¤Ê¤É¡¢³«¶È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³«¶È»ñ¶â¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤Î¤«¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¼«¸Ê»ñ¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤Ê¤É¤«¤éÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼«Âð¤Ç¹Ô¤¦»Å»ö¤Î¾ì¹ç¡¢³«¶È»ñ¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥Í¥Ã¥È²óÀþ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û±¿Å¾»ñ¶â¤Î½àÈ÷
³«¶È»ñ¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ·×»»¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ëè·î¤Î±¿Å¾»ñ¶â¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î²ÈÄÂ¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Ê¤É¤ÏËè·îÉ¬¤º»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤â±¿Å¾»ñ¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³«¶È¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÄã¤Ç¤âÈ¾Ç¯¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð1Ç¯¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦±¿Å¾»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡û¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤Ø¤Î²ÃÆþ
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤ÏÂà¿¦¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëè·î³Ý¶â¤òµò½Ð¤·¤Æ¡¢Ãù¶â¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ»º¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iDeCo¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢³Ý¶â¤ÏÁ´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤ò°Â¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ê»ö¶È¤òÇÑ»ß¡Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Çµò½Ð¤·¤¿³Ý¶â¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¶¦ºÑ¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×
µ¯¶È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¡¢1Ç¯ÌÜ¤ËÉ¬¤º¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡û²ñ·×¥½¥Õ¥È¤ÎÆ³Æþ
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÇÍý»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ä¢ÊíÉÕ¤±¤ä³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê·ÐÍý¡¦²ñ·×½èÍý¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥È¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¼è°úÆâÍÆ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¼ý±×À¤äÀ¸»ºÀ¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÎÎ¼ý½ñ¤ÎÀ°Íý½Ñ
ÈñÍÑ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ºÊ¬ÎàÊýË¡¤È¤·¤Æ¼çÎ®¤Ê¤Î¤Ï¡¢·îÊÌ¤ËÊ¬¤±¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ªÄê²ÊÌÜÊÌ¤ËÊ¬¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÊÝ´ÉÊýË¡¤Ï¡¢ÉõÅû¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥Î¡¼¥ÈÅ½¤êÉÕ¤±¡¢ÅÅ»Ò²½¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÌ¾»É¤Î½àÈ÷
Ì¾»É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÌÕÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤â¡¢Ì¾»É¸ò´¹¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾»É¤ò¥¹¥Ô¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤«¤éÁª¤Ö¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤è¤¦
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò1¤Ä1¤Ä¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£³«¶È»ñ¶â¤ä±¿Å¾»ñ¶â¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ç¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤Ê¤É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ÂÆ£¿¿°ìÏº ¤¢¤ó¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥Í¡¼·Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®¾ò¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î2µé¡¢Æü¾¦Êíµ¸¡Äê2µé¼èÆÀ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë
¡Ö¤º¤Ã¤È²¹¤á¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ò¶»¤Ëµ¯¶È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÆ¬¤ò¤è¤®¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¼êÂ³¤¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤ª¶â¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢³«¶ÈÆÏ¤Î½Ð¤·Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¯¶È¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ä»ñ¶â·×²è¤Þ¤Ç¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½ç¤òÅ°ÄìÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
µ¯¶ÈÁ°¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¡ª¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤Êý¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¥á¥ê¥Ã¥È
°Õ»×·èÄê¤¬Â®¤¤
ÀßÎ©ÈñÍÑ¤Ï0±ß
»Å»ö¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼«Ê¬¤Ç²¼¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Á°Äó¤Î¤¿¤á¡¢°Õ»×·èÄê¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÂ®¤¯ºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô½½Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ê¤é³«¶ÈÆÏ¤Î¤¿¤á¡¢ÀßÎ©ÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤òÁª¤Ù¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤»Å»ö¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡û¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¼ýÆþ¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¤
¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍÑ¤¬²¼¤¬¤ë
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¡ÖµëÍ¿¡×¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ýÆþ¤Ï¥¼¥í±ß¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÆþ¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍÑ¤â²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥í¡¼¥ó¤Î¿³ºº¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤â¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¤È¤¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÖË¡¿ÍÀ®¤ê¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡©
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤«¤éË¡¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡ÖË¡¿ÍÀ®¤ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£Çä¾å¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤è¤ê´ë¶È¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÇÀ©¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ë¡¿ÍÀ®¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¤¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÀ®¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Çä¾å¤«¤é·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤¿½êÆÀ¤¬900Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï½êÆÀÀÇ¤¬33¡ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤Ï23.2¡ó¤Î¤¿¤á¡¢Ë¡¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÀáÀÇ¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂÁ©¡ÛºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ç¿Ê¤á¤ë¡Öµ¯¶È¤Î¼êÂ³¤¡×4¥¹¥Æ¥Ã¥×
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û³«¶ÈÆÏ¤ÎÄó½Ð
¤Þ¤º¡¢Ç¼ÀÇÃÏ¤ò´É³í¤¹¤ëÀÇÌ³½ð¤ËÂÐ¤·¡¢³«¶ÈÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«¶ÈÆÏ¤ÏÀÇÌ³½ð¤ÎÁë¸ý¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÂ¾¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÏ½Ð¤ò½Ð¤»¤ëÌ±´Ö¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç½ñÎàºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³«¶ÈÆÏ¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤Ï¡¢»ö¶È¤Î³«»ÏÆü¤¬½êÂ°¤¹¤ëÇ¯ÅÙÊ¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡ûÀÄ¿§¿½¹ð¾µÇ§¿½ÀÁ½ñ¤ÎÄó½Ð
³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤ÏÀÄ¿§¿½¹ð¤ÈÇò¿§¿½¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ¿§¿½¹ð¤Î¤Û¤¦¤¬ÀáÀÇ¤Ç¤ÏÍÍø¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿§¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÀÇÌ³½ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÄ¿§¿½¹ð¾µÇ§¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¿§¿½¹ð¤Ç¤ÏºÇÂç65Ëü±ß¤ÎÀÄ¿§¿½¹ðÆÃÊÌ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÊ¬½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ê£¼°Êíµ¤Ç¤ÎµÄ¢¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢³ÎÄê¿½¹ð¥½¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡û»ö¶ÈÍÑ¸ýºÂ¤Î³«Àß¤È²°¹æ¤Î·èÄê
É¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ö¶ÈÍÑ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¶èÊÌ¤·¤Æ¤ª¶â¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤áÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¸ýºÂ¤ÎÌ¾µÁ¤ò²°¹æÉÕ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²°¹æ¤È¤Ï¡Ö¡»¡»»öÌ³½ê¡×¤ä¡Ö¡»¡»¾¦Å¹¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¤ä»öÌ³½ê¤ÎÌ¾Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¾å¤ÎµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¤°Õ¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®ÍÑÎÏ¤Î¸þ¾å¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¤ÎÌÀ³Î²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦»Ô¶èÄ®Â¼¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð
¡Ö»ö¶È³«»ÏÅù¿½¹ð½ñ¡×¤ò¡¢¼«¼£ÂÎ¤ØÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©ÀÇ»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¤Î³«¶È¤ò¿½¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤ê¡¢Äó½ÐÀè¤ä´ü¸Â¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î½àÈ÷
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ä¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨
²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤¬¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ÎÊÝ¸±¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ¤°Õ·ÑÂ³¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤ÎÍÌµ¤ÈÁ°Ç¯¤Î½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤¬¤¤¤ëÊý¤ÏÇ¤°Õ·ÑÂ³¡¢Ã±¿È¤ÎÊý¤Ï¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¤Û¤¦¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ûÇ¯¶â¤ÎÊä¶¯
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼õµë¤Ç¤¤ë¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ç¯¶â¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÉÕ²ÃÇ¯¶â
iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë
¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â
¤Þ¤ºÉÕ²ÃÇ¯¶â¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ·î400±ß»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËèÇ¯¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤ò200±ßÁý¤ä¤»¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉÕ²ÃÇ¯¶â¤ò10Ç¯»ÙÊ§¤¦¤È¥³¥¹¥È¤Ï4Ëü8,000±ß¤Ç¡¢ËèÇ¯¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤ò2Ëü4,000±ßÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£
iDeCo¤Ï³Ý¶â¤òµò½Ð¤·¤ÆÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤·¡¢Ï·¸å¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£³Ý¶â¤¬½êÆÀÀÇ¹µ½ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÇ¶â¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤¿¤áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¸øÅª¤ÊÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·î6Ëü8,000±ß¤¬¾å¸Â¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥é¥ó¤«¤éÁª¤ó¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û³«¶È»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ
³«¶È»ñ¶â¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥«¥Õ¥§¡¦ÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É°û¿©Å¹¤Î¾ì¹ç¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÄÂÎÁ¤ä½º´ï¡¦ÀßÈ÷¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤ä¿©´ï¤Ê¤É¡¢³«¶È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³«¶È»ñ¶â¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤Î¤«¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¼«¸Ê»ñ¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤Ê¤É¤«¤éÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼«Âð¤Ç¹Ô¤¦»Å»ö¤Î¾ì¹ç¡¢³«¶È»ñ¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥Í¥Ã¥È²óÀþ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û±¿Å¾»ñ¶â¤Î½àÈ÷
³«¶È»ñ¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ·×»»¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ëè·î¤Î±¿Å¾»ñ¶â¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î²ÈÄÂ¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Ê¤É¤ÏËè·îÉ¬¤º»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤â±¿Å¾»ñ¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³«¶È¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÄã¤Ç¤âÈ¾Ç¯¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð1Ç¯¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦±¿Å¾»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡û¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤Ø¤Î²ÃÆþ
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤ÏÂà¿¦¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëè·î³Ý¶â¤òµò½Ð¤·¤Æ¡¢Ãù¶â¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ»º¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iDeCo¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢³Ý¶â¤ÏÁ´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤ò°Â¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ê»ö¶È¤òÇÑ»ß¡Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Çµò½Ð¤·¤¿³Ý¶â¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¶¦ºÑ¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×
µ¯¶È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¡¢1Ç¯ÌÜ¤ËÉ¬¤º¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡û²ñ·×¥½¥Õ¥È¤ÎÆ³Æþ
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÇÍý»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ä¢ÊíÉÕ¤±¤ä³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê·ÐÍý¡¦²ñ·×½èÍý¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥È¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¼è°úÆâÍÆ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¼ý±×À¤äÀ¸»ºÀ¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÎÎ¼ý½ñ¤ÎÀ°Íý½Ñ
ÈñÍÑ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ºÊ¬ÎàÊýË¡¤È¤·¤Æ¼çÎ®¤Ê¤Î¤Ï¡¢·îÊÌ¤ËÊ¬¤±¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ªÄê²ÊÌÜÊÌ¤ËÊ¬¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÊÝ´ÉÊýË¡¤Ï¡¢ÉõÅû¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥Î¡¼¥ÈÅ½¤êÉÕ¤±¡¢ÅÅ»Ò²½¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÌ¾»É¤Î½àÈ÷
Ì¾»É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÌÕÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤â¡¢Ì¾»É¸ò´¹¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾»É¤ò¥¹¥Ô¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤«¤éÁª¤Ö¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤è¤¦
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò1¤Ä1¤Ä¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£³«¶È»ñ¶â¤ä±¿Å¾»ñ¶â¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ç¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤Ê¤É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ÂÆ£¿¿°ìÏº ¤¢¤ó¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥Í¡¼·Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®¾ò¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î2µé¡¢Æü¾¦Êíµ¸¡Äê2µé¼èÆÀ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é