½»Âð¥í¡¼¥ó¤Îµ¿Ìä¡¦¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹ Âè19²ó 20Âå¸åÈ¾¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¡Ö·ëº§Á°¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¥¢¥ê¡©¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ÈÏ¢ÂÓºÄÌ³¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡×
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿Ìä¡¦¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Åú¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡Ö20Âå¸åÈ¾¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢½»Âð¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤¬·ëº§Á°¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÁÈ¤á¤ë¤Î¤«¡©¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ÈÏ¢ÂÓºÄÌ³¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¡©¡×¤Ç¤¹¡£
¡û½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿Ìä¡¦¤ªÇº¤ß¡Ö20Âå¸åÈ¾¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢½»Âð¹ØÆþ¸¡Æ¤Ãæ¡£·ëº§Á°¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÁÈ¤á¤ë¤Î¤«¡©¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ÈÏ¢ÂÓºÄÌ³¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¡©¡×
½»Âð¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå¸åÈ¾¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¡£·ëº§Á°¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤«Ï¢ÂÓºÄÌ³¤«¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ûÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î²óÅú
°ìÈÌÅª¤Ëº§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤äÏ¢ÂÓºÄÌ³¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤´Í»»ñ¤Þ¤Ç¤Ëº§°ù´Ø·¸¤¬Ê¬¤«¤ë½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§¤ÎÁ°¤Ë½»Âð¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢·ëº§¸å¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½»¤Þ¤¤¤Î°ÂÄê¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤¬Áá¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ÈÏ¢ÂÓºÄÌ³¤É¤Á¤é¤ò¤´ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥óÊý¼°¡×¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÊª·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÊÌ¡¹¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯Êý¼°¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¤¬2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¥¿¥¤¥×¤äÊÖºÑÇ¯¿ô¡¢ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÖºÑÍÑ¸ýºÂ¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ªºâÉÛ¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó¤â¸ÄÊÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÅÐµÈñÍÑ¤Ê¤É¤Î½ôÈñÍÑ¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿¤¯É¬Í×¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¾ã¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬ÊÝ¾ã¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¥í¡¼¥ó»ÄºÄ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏ¢ÂÓºÄÌ³Êý¼°¡×¤È¤Ï¡¢£±¤Ä¤ÎÊª·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÏ¢Ì¾¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯·Á¼°¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¿³ºº¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÇ¯¼ý¤ò¹ç»»¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÚÆþ²ÄÇ½³Û¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥óÊý¼°¡×¤È°ã¤¤¡¢£±¤Ä¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÐµÈñÍÑ¤Ê¤É¤Î½ôÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´ÊÖºÑ¤Ï¤ªÆó¿Í¤Î¼ýÆþ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Í³¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÖºÑÇ¯¿ô¡¢ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Åù¤òÆ±°ì¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¤´ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤»¤è¡¢½»Âð¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢·ëº§¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä¼ýÆþ¤ÎÊÑ²½¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊÖºÑ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ûÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼4¼Ò¤ÈÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¶¦Æ±¤Ç½Ð»ñ¤·¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤¦¶âÍ»µ¡´Ø¡£Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Ç¤¢¤ë¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥í¡¼¥ó¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡ÛÊÝ¾Ú·¿¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¼ÚÆþ´ü´Ö40Ç¯(ÄÌ¾ï¤Ï35Ç¯)¤Î¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¶Ë40¡×¤ò³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¡¢5Ç¯¸å°Ê¹ß¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÊÑÆ°¶âÍø¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö5Ç¯ÂÔ¤Æ¤ë¥í¡¼¥ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ôÂ¿¤¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½(µì¡§½»Âð¶âÍ»¸ø¸Ë)¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¾¦ÉÊ¡Ö¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹60¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡ÖMCJ¤´¼«Âð³èÍÑ¥í¡¼¥ó"²È¤Î²¸ÊÖ¤·"¡×¡Ê¿·ÃÛ¡Ë¡Ê¼Ú´¹¡Ü¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è°·¼ÂÀÓ¤ÏNo.1¤ò¸Ø¤ë¡£https://www.mc-j.co.jp/
