»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡ÖÉéÃ´¥¼¥í¡×¸ÀÍÕ¤Î¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤²¤ó¤Ê¤ê¡ÄÂç¿Íµ¤¹â»ÔÀ¯¸¢¡Ö²áµîºÇÂç122Ãû±ßÍ½»»°Æ¡×ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¸Â³¦
¡¡À¯ÉÜ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿2026Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ë°ìÈÌ²ñ·×Í½»»°Æ¤Ï¡¢Áí³Û122Ãû3092²¯±ß¤È¡¢²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó1²¯2000Ëü¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬100Ëü±ß¤º¤Ä½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆÏ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Î¶â³Û¤À¡£¤³¤ÎÇüÂç¤ÊÍ½»»¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ç¼¤á¤ëÀÇ¶â¤ä¡¢¾Íè¤Ø¤Î¼Ú¶â¤Ç¤¢¤ë¹ñºÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½»»°Æ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã´Ø·¸Èñ¡×¤Ç¡¢¤½¤Î³Û¤ÏÌó39Ãû559²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£Í½»»Á´ÂÎ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤¬¼Ò²ñÊÝ¾ã´Ø·¸Èñ¤Ç¤¢¤ë¡£10Ç¯Á°¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÏÌó31Ãû±ß¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÌó8Ãû±ß¤âËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÍ½»»¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£À¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÂ¼¾å¤æ¤«¤ê»á¤Ï¡ÖºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤ÏÆüËÜ¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½¥¹¥Ôー¥É¤ÎÂ®¤µ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Â¼¾å»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë――¡£
¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ39Ãû±ß¤ÎÆâÌõ
¡¡¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬39Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢º£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµð³Û¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Ï¡¢¼ç¤Ë4¤Ä¤ÎÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇ¯¶â¡×¡Ö°åÎÅ¡×¡Ö²ð¸î¡×¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¶â³Û¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÏÇ¯¶â¤À¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤¬»ÙÊ§¤¦ÊÝ¸±ÎÁ¤À¤±¤Ç¤ÏÁ´¤¯Â¤ê¤º¡¢¹ñ¤¬Â¿³Û¤ÎÀÇ¶â¤òÅêÆþ¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬ËèÇ¯Áý¤¨Â³¤±¤ëºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¼«Á³Áý¡×¤À¡£À©ÅÙ²þ³×¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÍ½»»¤¬Áý¤¨¤ë¡£ºâÌ³¾Ê»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¡ÊÇ¯¶â¥¹¥é¥¤¥ÉÊ¬¤ò½ü¤¯¡Ë¼«Á³Áý¤¬Ìó4000²¯±ßÄøÅÙ¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÂ±¡¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Ç»È¤¦ÅÅµ¤Âå¤ä¥¬¥¹Âå¡¢Ìô¤ÎÃÍÃÊ¡¢¿©Èñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÜÀß¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñ¤¬»ÙÊ§¤¦¿ÇÎÅÊó½·¤ä²ð¸îÊó½·¤ò¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬Í½»»¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ½»»¤â³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ë¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡×¤¬½ê´É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢ÊÝ°é½ê¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÁ´À¤Âå·¿¼Ò²ñÊÝ¾ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤¬»Ù¤¨¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤ëÇ¯¶â¡¢°åÎÅ¡¢²ð¸î¤ÎÈñÍÑ¤òºï¸º¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÐ½Ð¤ÏËÄ¤é¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¤ª¶â¤ÎÄ§¼ý¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îºâ¸»¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£
ÉéÃ´¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈÌóÂ«¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×
¡¡»ùÆ¸¼êÅö¤ò¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¹¤²¤¿¤ê¡¢¿Æ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÝ°é±à¤òÌµ½þ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£Åö»þ¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ï¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢Ç¯´Ö1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÄÉ²ÃÍ½»»¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÌ±Á´°÷¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÉéÃ´¤·¤¢¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ëè·î»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡×¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤ë¡£½éÇ¯ÅÙ¤ÏÁí³Û¤ÇÌó6000²¯±ß¤À¡£
¡¡£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉéÃ´³Û¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±¤ä¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢Åö½é¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö£±¿Í¤¢¤¿¤ê·îÊ¿¶Ñ500±ß¼å¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·À¯ÉÜ»î»»¤Ç¤Ï¡¢ÃÊ³¬Æ³Æþ¸å¤ÏÀ¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·î1000±ß¤Û¤É¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯»Ò²½ÂÐºö¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤¬È¿ÂÐ¤·¤Ë¤¯¤¤¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¤Ä¤Ä¡¢È¿ÂÐ¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¤Ø¤Î¾å¾è¤»¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄ§¼ý¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¡¢À¯ÉÜ¤Ï¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ë½ÅÍ×¤ÊÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÉéÃ´Áý¤ÏÀ¸¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤À¡£
¡¡¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ë¤ª¶â¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Â¾¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÌµÂÌ¤òÅ°ÄìÅª¤Ëºï¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë·ÐºÑ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£ºï¤Ã¤¿Ê¬¤ÈÄÂ¾å¤²¤Î¸ú²Ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦ÉéÃ´´¶¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î´ßÅÄÁ°¼óÁê¤ä²ÃÆ£¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤³¤Î¡ÖÉéÃ´¥¼¥í¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌóÂ«¤Ë¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÉéÃ´Î¨¡Ê¹ñÌ±¤Î½êÆÀ¤ËÀê¤á¤ëÉéÃ´¤Î³ä¹ç¡Ë¡×¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¦¶â³Û¤½¤Î¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅ°Äì¤·¤¿ºï¸º¡×¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«
¡¡2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖºÐ½Ð²þ³×¡×¤È¤·¤Æºï¤é¤ì¤¿³Û¤ÏÌó1500²¯±ß¤Ç¤¢¤ë¡£Ìô²Á²þÄê¤Ë¤è¤ë°åÎÅÈñÍÞÀ©¤ä¡¢°ìÄê°Ê¾å¤Î½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤ÎÁë¸ýÉéÃ´³ä¹ç¤ò1³ä¤«¤é2³ä¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç±½Ð¤µ¤ì¤¿ºâ¸»¤À¡£
¡¡»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤ÎÁí³ÛÌó6000²¯±ß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ºï¤é¤ì¤¿³Û¤Ç¤¢¤ë1500²¯±ß¤Ç¤ÏÁ´¤¯Â¤ê¤Ê¤¤¡£Ã±½ã¤Ê°ú¤»»¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢4500²¯±ßÊ¬¤Ï¡Öºï¸º¡×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤·¤«¤âÁ°½Ò¤·¤¿¡Ö¼«Á³Áý¡×¤Ë¤è¤ë4000²¯±ß¤ÎÁý²Ã¤â¤³¤³¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñÉéÃ´¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ÎÏÀÍýÅªÌ·½â
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¡Ö2023Ç¯ÅÙ¤«¤é2028Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯´Ö¤ò¹ç·×¤¹¤ì¤Ð¡¢ºï¸º³Û¤È»Ù±ç¶â¤Î³Û¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ¤È¤¤¤¦Ã±Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉéÃ´¡×¤ÎÊý¤¬¡Öºï¤Ã¤¿ÌµÂÌ¡×¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²È·×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö·î1Ëü5Àé±ß¤ÎÀáÌó¤ò¤·¤Æ¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤â¤Ã¤ÈÀáÌó¤¹¤ë¤«¤é¡¢¿·¤·¤¯6Ëü±ß¤Î¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤â²È·×¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â1500²¯±ß¤Îºï¸º¤Ï¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²þ³×¤Î·ë²Ì¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬¤«¤Ä¤ÆÌóÂ«¤·¤¿¡ÖÅ°Äì¤·¤¿ºï¸º¤Ë¤è¤ëÉéÃ´Áý¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢À¯ÉÜ¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÀÍý¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤·ËÜÅö¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÌµÂÌ¤òºï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îºï¸ºÊ¬¤ò»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë»È¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶¿·¤·¤¤¡Ö»Ù±ç¶â¡×¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£
¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎºâÉÛ¤Ëµ¯¤¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹ÁýÀÇ¡×
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤ÎÉéÃ´¡×¤ÎÏÃ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤¬ÄÂ¾å¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Èº£¡É¤Î¼ê¼è¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÌ¤Î²¿¤«¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÄÂ¾å¤²¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÌ·½â¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñÁ´ÂÎ¤Î»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»°Æ¤ò¸«¤ë¤È»Ù½Ð¤Î¹ç·×³Û¤Ï39Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²È·×¤ËÎã¤¨¤ì¤Ð¡¢¿©Èñ¤ò¾¯¤·ºï¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤Î»Ù½Ð¤¬²áµîºÇ¹â¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£¤³¤ì¤Ç¡ÖÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Ç¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢¿ô»ú¤ÎÉ½ÌÌ¤À¤±¤òÀ°¤¨¤¿¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÏÀÍý¤ÎÌ·½â¤³¤½¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤Îº¬¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¹ªÌ¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£µëÎÁ¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë¡È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡É¤Ëº®¤¼¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¶È¼çÉéÃ´¤âÏ«Æ¯¼Ô¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¡Ê±£¤ì¤¿¡ËÁýÀÇ¡×¤È¸Æ¤ÖÀìÌç²È¤â¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¼¨¤»
¡¡¤â¤·À¯ÉÜ¤¬»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡Øºâ¸»6000²¯±ß³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë½êÆÀÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀë¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤«¤é¤ÎÌÔÎõ¤ÊÈ¿ÂÐ¤Ë¤¢¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¿ôÉ´±ß¤º¤Ä¾å¾è¤»¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉéÃ´¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Ï¤â¤È¤â¤È¹â¤¤¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÉéÃ´¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¼êË¡¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÈ¿È¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¼êÃÊ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±¤¬µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÉéÃ´¤òÁý¤ä¤¹¤ä¤êÊý¤Ï¡¢À¯¼£¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÀµÌÌ¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬39Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÌ±¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ö»Ù±ç¶â¡×¤ÎÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë°Ê¾å¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÀ³Î¤Ê¡ÖÀ®²Ì¡×¤Ë·Ò¤¬¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ì¤À¤±À¼¹â¤Ë¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹ñÌ±¤ËÉéÃ´¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ï¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Î²óÉü¤Ë¤É¤¦´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´óÍ¿¤·¤¿¤Î¤«¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£2003Ç¯¤Ë¾¯»Ò²½¼Ò²ñÂÐºö´ðËÜË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢½ÐÀ¸Î¨¤Ï¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ÏÌó68Ëü¿Í¤È²áµîºÇ¾¯¤Ç¡¢¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤â1.15¤È²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±¤Ë¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ê¤ë»Ù±ç¤Î³È½¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦½ÐÀ¸¿ô¤Î²þÁ±¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ç¸ì¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡¡¡ÖÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ï³Î¼Â¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍ½»»¤Î»È¤¤Æ»¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹»Ñ¤ò¡¢¸·³Ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£