¡Ö¥¹¥­¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¡×¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡©Æü¾ï¤Îº³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤«¤éÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û

¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê°ß¤ÎÉÔÄ´¤È¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÉÔÄ´¤äÂÎ½ÅÊÑ²½¡¢·ñÂÕ´¶¤È¤¤¤Ã¤¿½é´ü¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤é¡¢Ê¢Éô¤ÎÊÑ²½¤ä¾Ã²½´É¤ÎÄÌ²á¾ã³²¤Ê¤É¿Ê¹Ô»þ¤Ë¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤Þ¤Ç¡¢ÃÊ³¬¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£
¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ
¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤ÏÈóÆÃ°ÛÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê°ß¤ÎÉÔÄ´¤È¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÉÔÄ´
½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢°ß¤Î¤â¤¿¤ì¤äÉÔ²÷´¶¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ß±ê¤ä°ßÄÙáç¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤ËÆÃÍ¤Î¾É¾õ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç°¤Î¤¿¤á°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©¸å¤ÎËÄËþ´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯ÎÌ¤Î¿©»ö¤ÇËþÊ¢´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ß¤Î½ÀÆðÀ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢³ÈÄ¥¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤ÏÂ¾¤Î¾Ã²½´ï¼À´µ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤ºÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸¶°ø¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤ÅÇ¤µ¤¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¾Ü¤·¤¤¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢°ß¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤äÄÌ²á¾ã³²¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÎÄê¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Á´¿È¾É¾õ¤ÈÂÎ½ÅÊÑ²½
¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤¬Èæ³ÓÅªÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿©»öÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤ÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¾É¾õ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
·ñÂÕ´¶¤äÈèÏ«´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î³èÆ°ÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤«¤é¤Î½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤·ñÂÕ´¶¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÏ·ì¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´é¿§¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤ä¤á¤Þ¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ß¤«¤é¤ÎËýÀÅª¤Ê½Ð·ì¤ä±ÉÍÜµÛ¼ý¤Î¾ã³²¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÉÏ·ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÏ·ì¤Î¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¾É¾õ
¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ç¿¼¹ï¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢°ß¤Îµ¡Ç½¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¡¢Á´¿È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þÅÀ¤ÇÂ®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Ê¢Éô¤ÎÊÑ²½¤ÈÄË¤ß
¿Ê¹Ô¤·¤¿¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢Ê¢Éô¤Î¹Å¤µ¤äÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ßÊÉ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢½ÀÆðÀ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÊÑ²½¤Ç¤¹¡£Ê¢Éô¤ò¿¨¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¹Å¤µ¤äÄñ¹³´¶¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ê¢ÄË¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æß¤¤ÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¤¬Â³¤¡¢»ÔÈÎ¤Î°ßÌô¤Ê¤É¤Ç¤Ï²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ÎÀ¼Á¤ä¾ì½ê¡¢ÉÑÅÙ¤Ê¤É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿Ç»¡»þ¤ËÍÍÑ¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ÎÄøÅÙ¤ä»ýÂ³´ü´Ö¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¢¿å¤¬Ãù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¢Éô¤ÎËÄËþ´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°áÉþ¤¬¤¤Ä¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ù¥ë¥È¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¢¿å¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¢¿å¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá´ü¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¢¿å¤ÎÍÌµ¤äÄøÅÙ¤Ï°å»Õ¤Ë¤è¤ë¿Ç»¡¤ä¸¡ºº¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾Ã²½´É¤ÎÄÌ²á¾ã³²
¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢°ß¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÄÌ²á¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¸å¤¹¤°¤ËÓÒÅÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤¬°ß¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾É¾õ¤Î¸½¤ìÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ç·ÁÊª¤¬¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Î®Æ°¿©¤ä½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤·¤«¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢°ß¤Î½ÀÆðÀ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¼ý½Ì¤ä³ÈÄ¥¤¬Àµ¾ï¤Ë¹Ô¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»öÆâÍÆ¤ÎÊÑ²½¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë°å»Õ¤ä±ÉÍÜ»Î¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¹õ¿§ÊØ¤ä·ìÊØ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ß¤«¤é¤Î½Ð·ì¤òµ¿¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð·ì¤ÏÉÏ·ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊØ¤Î¿§¤äÀ¾õ¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ëÊÑ²½
¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÁ°Ãû¾É¾õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿ÈÂÎ¤«¤é¤ÎÈùºÙ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°ß¤Î°ãÏÂ´¶¤È¿©»ö¤ÎÊÑ²½
¿©»ö¤Î¹¥¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆùÎà¤Ê¤É¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿©¤Î¹¥¤ß¤ÎÊÑ²½¤Ï²ÃÎð¤äÂÎÄ´¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¾É¾õ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿©»ö¤ÎÎÌ¤¬¼«Á³¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÁ°Ãû¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ¼±Åª¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¯ÎÌ¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤ëµ¤ÎÏ¤¬Í¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»öÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ë¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÍ×°ø¤â´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ß¤Î°ãÏÂ´¶¤äÉÔ²÷´¶¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î»þ´ÖÂÓ¤ä¾õ¶·¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸½¤ì¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¶õÊ¢»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©¸å¤ä½¢¿²»þ¤Ë¤â¾É¾õ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ß±ê¤ä¾Ã²½ÉÔÎÉ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤Î»ýÂ³´ü´Ö¤äÊÑ²½¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò´Ñ»¡¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸³è¤Î¼Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¾É¾õ
¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢Ìë´Ö¤Ë°ß¤ÎÉÔ²÷´¶¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿çÌ²¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤«¤é¤Î½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿çÌ²¤ÎÊÑ²½¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤Î³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Û¤É¤ÎÈèÏ«´¶¤ä·ñÂÕ´¶¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤â¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢¼ñÌ£¤äÆü¾ï³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¸ºÂà¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î°Û¾ï¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈèÏ«´¶¤Î¸¶°ø¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¾É¾õ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Àº¿ÀÅª¤ÊÊÑ²½¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â´¶¤äÍÞ¤¦¤Äµ¤Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿ÈÂÎÅª¤ÊÉÔÄ´¤ËÈ¼¤¦Æó¼¡Åª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Àº¿ÀÌÌ¤ÎÊÑ²½¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ê¼À´µ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ÈÂÎÌÌ¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Áá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¸«¶Ë¤áÊý
¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê´Ñ»¡¤È¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¼õ¿ÇÈ½ÃÇ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¡¢¼«¸Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î½¬´·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼õ¿Ç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¾É¾õ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
Ã±ÆÈ¤Î¾É¾õ¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¾É¾õ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿©ÍßÉÔ¿¶¤ÈÂÎ½Å¸º¾¯¡¢°ß¤ÎÉÔ²÷´¶¤È·ñÂÕ´¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤¬2½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»ÔÈÎ¤Î°ßÌô¤Ê¤É¤Ç²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¿Ç»¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤Î»ýÂ³´ü´Ö¤Ï¡¢°å»Õ¤¬¿ÇÃÇ¤ò²¼¤¹¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´û±ýÎò¤ä¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤ò»ý¤ÄÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤êÁá´ü¤Î¼õ¿Ç¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¤Î´û±ý¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¡¢²ÈÂ²Îò¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤ò»ý¤ÄÊý¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡ºº¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«¸Ê´Ñ»¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´ÊÑ²½¤òµÏ¿¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Û¾ï¤Ëµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ÎÎÌ¤äÆâÍÆ¡¢ÂÎ½Å¤Î¿ä°Ü¡¢¾É¾õ¤Î½Ð¸½»þ´ü¤ÈÄøÅÙ¤Ê¤É¤ò´ÊÃ±¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼õ¿Ç»þ¤Ë°å»Õ¤ØÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÏ¿¤Ï¾ÜºÙ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿ÊÑ²½¤ò´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
ÂÎ½Å¤Ï½µ¤Ë1²óÄøÅÙÂ¬Äê¤·¡¢µÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1¥ö·î¤Ç5%°Ê¾å¤ÎÂÎ½Å¸º¾¯¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤â½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¸»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´é¿§¤¬°¤¤¡¢Áé¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¿©»öÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê´Ñ»¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤ÊÑ²½¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ÎÊý¤Î°Õ¸«¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊÑ²½¤¬¤¢¤ì¤Ð°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÀ¼Á¤«¤éÁá´üÈ¯¸«¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Ê¹Ô¤¬Â®¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤òÍý²ò¤·¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ä°ßÄ²Æâ²Ê¤ÎÀìÌç°å¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Àµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬Í½ËÉ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
