¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎÂç¶¶Í´µª¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëº£µ¨8ÅÀÌÜ¡ª¡Ä¥Á¡¼¥à¤Ï¸·¤·¤¤µÕÅ¾Éé¤±
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÂç¶¶Í´µª¤¬¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨¥ê¡¼¥°8¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè34Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£Âç¶¶¤È¤È¤â¤ËÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¼Î¶Ìð¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬Ì¥¤»¤ë¡£6Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°±¦¤ÇÌ£Êý¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¿¹²¼¤¬Áê¼êDF¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿¯Æþ¡£Ãæ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÀµ³Î¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Âç¶¶¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨8ÅÀÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤Î¹¶Àª¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï17Ê¬¤È31Ê¬¤ËÂ³¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£¿¹²¼¤ÈÂç¶¶¤âÁ°È¾¤Ë1Ëç¤º¤Ä¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢Æñ¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÏÂç¶¶¡¢¿¹²¼¤È¤â¤ËÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý2¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢20°Ì¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢¾¡¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¹ß³Ê·÷¤Î22°Ì¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö4¡×¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼¡Àá¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¿¹²¼Î¶Ìð¤ÎÀäÌ¯¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÂç¶¶Í´µª¤¬¥´¡¼¥ë¡ª
