¡¡Ä®ÅÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤Î¾»»Ò¸»¤¬¡¢Æá¿ÜÂçÎ¼»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£2018Ç¯¥í¥·¥¢WÇÕ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÆ±Âç²ñ¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÈÂÐÀï¡£48Ê¬¤Ë¸¶¸ý¸µµ¤¡¢52Ê¬¤Ë´¥µ®»Î¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¾»»Ò¤Ï¡Ö£²¡Ý£°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡È¼¡¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¡É¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡£¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼¡¤Î»î¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼å¤µ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï69Ê¬¡¢74Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç·Þ¤¨¤¿90¡Ü£´Ê¬¡¢CK¤òÆÀ¤ë¡£ËÜÅÄ·½Í¤¤ÎCK¤ÏÁê¼êGK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤é¤¦¡£
¡¡¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤À¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬±¦¤ËÅ¸³«¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥à¥Ë¥¨¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¤¬¥¹¥ë¡¼¡£ÇØ¸å¤Î¥Ê¥»¥ë¡¦¥·¥ã¥É¥ê¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤ï¤º¤«14ÉÃ¡£ÆüËÜ¤Ï£²¡Ý£³¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£¡Ø¥í¥¹¥È¥Õ¤ÎÈá·à¡Ù¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÇËÜÅÄ¤ÏCK¤ò½³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤¼µÈÅÄËãÌé¤ä¼ò°æ¹¨¼ù¡¢¾»»Ò¤éDF¿Ø¤¬¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£º£¤Ç¤â¾»»Ò¤ÏÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢ÆÃÊÌ²¿¤«¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö±äÄ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢³Î¼Â¤ËÊ¬¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í¾ÎÏ¡£¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÈËÍ¤é¤ÎÍ¾ÎÏ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤é¤Ï¤³¤³¤ÇÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç²¶¤¿¤Á¤Ï»ÅÎ±¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡¡Æá¿Ü»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤éç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Î¡¢¤Þ¤À·Ð¸³ÃÍ¤Îº¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¡¢¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆÀ¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
