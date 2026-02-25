Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤è¤ê¿¥ÅÄÍµÆó¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¸ø³«
WOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÈLemino¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç±é¤Î¿¥ÅÄÍµÆó°Ê²¼¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢ÇÈÎÜ¡¢¶Ì»³Å´Æó¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢»£±Æ»þ¤Îµ®½Å¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤¿³Ð¸ç¤È¡¢Ìò¤É¤³¤í¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÆóÅÙ¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²á¹ó¤Ê»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¿¥ÅÄÍµÆó
¼ç¿Í¸ø¡¦Á×¹¾¤ò±é¤¸¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÆóÅÙ¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²á¹ó¤Ê»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é±ÇÁü¤ÏËë¤ò³«¤±¡¢¡ÖËè²ó¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¤½¤¦¤½¤¦´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º1ÏÃ¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
Á×¹¾¤ÈÊÂ¤ÖÎÂ»³Çñ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ¬ÎÎ¡¦Úê³¸¤ò±é¤¸¤¿È¿Ä®¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊÌò¤Ë¡Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¼¤Ò¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Úê³¸¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿Æü¡¹¤ò²ó¸Ü¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÂ»³Çñ¿ï°ì¤ÎÉð¿Í¡¦ÎÓÑÕÌò¤ÎµµÍü¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿Í¿ô¡¦µ¬ÌÏ´¶¡¦Ç®ÎÌ¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤³¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥¹¥±ー¥ë¤È¸½¾ì¤ÎÇ®µ¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
±ÇÁü¤ÏÂ³¤¡¢¸Ø¤ê¹â¤µÁ¤ÎÉð¿Í¡¦ÍÌ»ÖÌò¤ÎËþÅç¤¬¡Ö½Å°µ¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿´¤ÎÉôÊ¬¤¬¾è¤Ã¤«¤ì¤Ð¡¢ËÌÊýÀèÀ¸¼«¿È¤ò¤â´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍÌ»Ö¤ÎÈ¼Î·¡¦ºÑ¿ÎÈþ¤ò±é¤¸¤ëÇÈÎÜ¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Ï¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë²ÈÂ²°¦¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÂ»³ÇñºÇÂç¤ÎÅ¨¡¦ÍûÉÙÌò¤Î¶Ì»³¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ËÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÆü¡¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÎäÅ°¤Ê¤ëÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿³Ð¸ç¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë½Å¸ü¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÐÍ¥¿Ø¤Î»Ñ¤â¼ýÏ¿¡£ÍðÀ¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¡¦ÇÏ·ËÌò¤Î¾¾Àã¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢ÇÈ¤ÎÃæ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÌ¿·ü¤±¤ÇºîÉÊ¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Éð¤ò¶Ë¤á¤·¸É¹â¤Î»Õ¡¦²¦¿ÊÌò¤Îº´Æ£¤â¡Ö¡È´Á¡É¡£¤³¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÌÊýÀèÀ¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤é¤·¤µ¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡ÈËÌÊý¿åÞ÷ÅÁ¡É¤Î³Ë¿´¤ò¸ì¤ë¡£
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Í¥¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿ËÜºî¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ó¤À¡¢ÈæÎà¤Ê¤Îò»Ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Î¡ÈÇ®¡É¤È¡ÈÁÛ¤¤¡É¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡Ù
02/15¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ
Ëè½µÆüÍË22:00¡¡¢¨Á´7ÏÃ
ÊüÁ÷¡§WOWOW
ÇÛ¿®¡§WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢Lemino
½Ð±é¡§¿¥ÅÄÍµÆó¡¿µµÍüÏÂÌé¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢ÇÈÎÜ¡¦¾¾ÀãÂÙ»Ò¡ÊÆÃÊÌ½Ð±é¡Ë¡¢º´Æ£¹À»Ô¡ÊÍ§¾ð½Ð±é¡Ë¡¦¶Ì»³Å´Æó¡¿È¿Ä®Î´»Ë
¸¶ºî¡§ËÌÊý¸¬»°¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¡ÊÁ´½½¶å´¬¡¿½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§¼ã¾¾ÀáÏ¯¡¢Â¼Ã«²ÅÂ§¡¢º´Æ£¤µ¤ä¤«
µÓËÜ¡§Æ£ÂôÊ¸²§
¼çÂê²Î¡§¡ÖÌë¤òÅÏ¤ëÄ»¡×MISIA
(C)ËÌÊý¸¬»°¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡(C)2026 WOWOW¡¿NTT¥É¥³¥â
