¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÄÊì¤È¤Î´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥Õ¤Î»Ñ¡ªÁÄÊì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿°æ¾åºé³Ú
¡¡¡ÖºÇ¶á¤ÎÆü¾ï¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±¤ÇË¬¤ì¤¿°¦É²¸©¤Ç¤Î³°ÆÝ¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò·ÇºÜ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î»Ñ¤Ç¶¾Çþ²°¤ÇÁÄÊì¤ÈÃçÎÉ¤¯¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¥ª¥·¥ã¥ì¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
