ºÇÂ®161¥¥í±¦ÏÓ¥í¥Ã¥Æ¡¦ÂçÀ»¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡¢¡Ö1Ç¯¾¡Éé¡×
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÅÔ¾ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÎý½¬»î¹ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¡¦ÂçÀ»¡ÊHondaÎë¼¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐ³°»î¹ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ³°»î¹ç½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î18Æü¤Î¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢4¡Ý1¤Î6²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÆ¬¤ÎÅÏîµÍªÅÍ¤Ë½éµå¤òÂª¤¨¤é¤ìÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯º´¡¹ÌÚÂÙ¤Ë¤Ï1µå¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤º»Íµå¡£ºäÁÒ¾¸ã¤ò±¦¥´¥í¡¢ÃæÂ¼¾©À®¤òÍ·Ê»¤Ç¡¢Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î23Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢0¡Ý8¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÀèÆ¬¤ÎÈõ¸ýÀµ½¤¤ò½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÍ·¥´¥í¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦ÅÄÃæ´´Ìé¤ò1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é2µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤ë»°¥´¥í¡¢ºÇ¸å¤Ï»°¾å°¦²ð¤ò1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é³°³Ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¼ÂÀï2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¢¡ ºÇÂ®161¥¥í
¡¡ÂçÀ»¤Ï¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Þ¤ÇÅê¼ê¤ÈÌî¼ê¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¡¢Åê¼ê°ìËÜ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤«¤é¤È¿¤ÓÂå½½Ê¬¡£ºòÇ¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÏÀï¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤Î161¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ÈÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÅêµå±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Áö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢ÊÂ¿Ê±¿Æ°¤Î»þ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê²£¤ÎÆ°¤¡Ë¤â¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¸Ä¿Í¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤ËÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬Ä´»Ò¤¬°¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î°ìÈÖÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¢¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¸À¸ì²½¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿·ë²Ì¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¹¹¤·¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤Î161¥¥í¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö´¶³Ð¤¬°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢1·î15Æü¤Ë½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢Êá¼ê¤òÎ©¤¿¤»¤Æ20µåÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢4ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿1·î22Æü¤Ë½é¤á¤ÆÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤ÆÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£ÅÔ¾ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï2·î1Æü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢2·î11Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡£µÜºêÎµÀ®¡¢¾¾Àî¸×À¸Áê¼ê¤Ë¹ç·×19µå¤òÅê¤²¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï0¡£ÂçÀ»¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿»ûÃÏÎ´À®¤Ï¡Ö½Å¤¤·Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥º¥É¥ó¤È¤¯¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÑ²½µå¤Ï¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶á¤¤µ°Æ»¤Îµå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥È¥ó¥Í¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¶á¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÊÑ²½µå¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´µå¼ï¾¡Ééµå¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡£¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£´ðËÜÅª¤Ëº£Åê¤²¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¾¡Ééµå¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È7°ÌÆþÃÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÂ´¼Ò²ñ¿Í½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£³ØÇ¯¤Ç¤Ï²£»³Î¦¿Í¡¢¾åÅÄ´õÍ³æÆ¤é¤ÈÆ±¤¸¡È2001Ç¯À¤Âå¡É¤Ç¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤Ç¤â1Ç¯¾¡Éé¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤âÌî¼ê¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏËÍ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤º¤Ï³«Ëë°ì·³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ