¡¡µð¿Í¤Ï£²£µÆü¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎý½¬Æü¡£Ìî¼ê¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¸å¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÅêÆâÁí¹ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¥Î¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤È¸ÄÊÌÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Åê¼ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÅêµåÎý½¬¤Ê¤É¤Ç¡¢ÅêÆâÁí¹ç¤Ë¤Ï»³ºê¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢Á¥Ç÷¡¢²£Àî¤¬»²²ÃÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤ËÆÍÆþ¡££²£·¡¢£²£¸Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¡Ê¤È¤â¤ËÆáÇÆ¡Ë¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢£³·î£±Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£