¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë½¸·ë¤·¤¿¹ë²Ú²òÀâ¿ØS¡ª¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤Î²òÀâ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡2012Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦¥Ú¥¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö´¶Æ°¤ÎÏ¢Â³¡ªÁª¼ê¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¡¢¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤äÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤²òÀâ»Ñ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î²òÀâ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£