ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢½é¤ÎÃ±Ãø¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ëÆ°Êª¥¨¥Ã¥»¥¤¡¡Æ°Êª¤È¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¿¤Ã¤×¤ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬½é¤ÎÃ±Ãø¡Ø¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤ÎÄ«¤Ï¡¢¸á¸å¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¡Ù¡ÊGakken´©¡Ë¤ò4·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÌþ¤··Ï¤Ê¾¾°æ¥±¥à¥ê
¡¡¼Â¤Ï¡¢Æ°Êª±à¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥¢¥Ý¤ò¤È¤ê»ô°é°÷ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÆ°Êª¹¥¤¤Ê¥±¥à¥ê¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÚÆ°Êª±à¤Ç¤Î1Æü»ô°é°÷ÂÎ¸³¡ÛÆ°²è¤Ï98Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¡Ê2·î»þÅÀ¡Ë¡¢¡ÖÆ°Êª¡ß¥±¥à¥ê¤ÏÌþ¤·¡×¡ÖÆ°Êª¤ä»ô°é°÷¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡ª¡×¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë°§»¢¤·¤ÆËÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¥±¥à¥ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¡£¸½Ìò¤ÎÆ°Êª±à¿¦°÷¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆ°Êª°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥±¥à¥ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç°¦¤é¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¡ÈÀ¸¤¤ë¹©É×¡É¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ëÆ°Êª¥¨¥Ã¥»¥¤¡£
¡¡´¬Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¥±¥à¥ê¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤è¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥º¡¼¥é¥·¥¢¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Æ°Êª¤È¥±¥à¥ê¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¿¤Ã¤×¤ê·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤ÏÄ«¤¬¶ì¼ê¡×¡Ö¥È¥é¤Î¼í¤êÀ®¸ùÎ¨¤Ï¤¿¤Ã¤¿10¡ó¡×¡Ö¥ê¥¹¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯±£¤·¤¿¥¨¥µ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë½¬À¤ò¤â¤ÄÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Êª¤Ê¤ê¤ÎÃÎ·Ã¤È¹©É×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Æ½¤¤Ï¡¢½Ã°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥º¡¼¥é¥·¥¢±àÄ¹¡¢ÆüËÜÆ°Êª±à¿åÂ²´Û¶¨²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂ¼ÅÄ¹À°ì»á¡£Æ°Êª¤Î¡ÖÌÌÇò¤¤À¸¤Êý¡×¤ä¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¾ðÊó¡×¤¬Ëþ¤µ¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥±¥à¥ê¼«¿È¤Î¡Ö¥À¥á¤µ¡×¤â¡Ö¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤â¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤Ä¤Å¤ë¡£»Å»ö¡¢¾Íè¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ò¥È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê¹Í¤¨¤´¤È¤Ë¤â¤½¤Ã¤È¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Ë¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢1¼ï¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ä¤1ÊÔ¡¢¥±¥à¥ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Å¤ë¡¢Á´30ÊÔ¤ÎÆ°Êª¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦25Æü¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä¤¬³«»Ï¡£4·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡Ø¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¿½¹þ¤ß¤Ï28ÆüÀµ¸á¤«¤é¤Ç¡¢ÀèÃå300¿Í¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É°ìÍ÷¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¦¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¡¡¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃ£¿Í
¡¦¥È¥é¡¡10¡ó¤Î¼í¤êÀ®¸ùÎ¨¤ÇÂ¤ë¤òÃÎ¤ë
¡¦¥ê¥¹¡¡¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¥³¥ó¥Ó¥¯¥È¥Ö¥ì¥Ë¡¼¡¡µæ¶Ë¤ÎFIREÀ¸³è
¡¦¥«¥«¥Ý¡¡Íã¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä»
¡¦¥«¥Þ¥¥ê¡¡¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¼ï¤Î¤¿¤á¤È¤Ê¤ë
¡¦¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¡¡¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÍª¡¹¼«Å¬¤ÊÃ±ÆÈÀ¸³è
¤Û¤«
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÌþ¤··Ï¤Ê¾¾°æ¥±¥à¥ê
